Israel mata a tres periodistas y nueve paramédicos en las últimas horas en el Líbano

Hay ataques que sacuden a todo un país. Este sábado en el Líbano ha tenido lugar uno de ellos. Sobre la sinuosa carretera montañosa de Jezzine, en el sur del Líbano, circulaba este mediodía un coche con tres periodistas. Eran Ali Choeib, reportero de la televisión Al Manar, y la corresponsal Fatima Ftouni, del canal Al Mayadeen, junto a su hermano, el fotógrafo Mohammed Ftouni. Un ataque israelí de doble impacto se ha asegurado de que todos ellos murieran. Por primera vez en el Líbano, igual que hizo decenas de veces en Gaza, el Ejército israelí ha acusado a Choeib, un reputado periodista, de ser "un miembro de la unidad de inteligencia de la fuerza Radwan de Hezbolá". Uno de los crímenes que cometió, según Israel, fue "informar de los avances israelíes en el Líbano".

Media hora antes, otro ataque israelí ha matado a un soldado libanés en Deir Zahrani. Un padre y un hijo han perdido la vida en un bombardeo israelí en la localidad fronteriza cristiana de Debel. Además, desde el viernes por la noche, Israel ha provocado la muerte de nueve paramédicos, ocho en la región de Nabatiye, en el interior del sur del Líbano. Cinco de ellos trabajaban haciendo rescates y primeros auxilios para la Asociación de Escoltas del Mensaje Islámico y los otros tres para la Asociación de la Autoridad de Salud Islámica. Cinco han muerto cuando un ataque aéreo de doble impacto tuvo como objetivo una ambulancia de la Defensa Civil perteneciente a esta organización en Kfar Dajjal mientras transportaba a personas heridas en un ataque anterior en la misma ciudad. A nueve kilómetros de distancia, el viernes dos paramédicos murieron en otro ataque israelí perpetrado, de nuevo, mediante un doble disparo contra un puesto de esta asociación en Kfar Tebnit.

Crímenes de guerra

"Una vez más, la agresión israelí viola las normas más básicas del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra, al atacar a periodistas, que en última instancia son civiles que cumplen con su deber profesional", ha denunciado el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado publicado por la presidencia libanesa el X. A su vez, el primer ministro Nawaf Salam ha condenado el ataque. "Líbano, que concede gran importancia a la libertad de prensa y a su papel, reafirma su compromiso de proteger a los periodistas y exige el respeto del derecho internacional, la protección de la vida de los civiles y el fin de los ataques israelíes contra ellos", ha defendido Salam en la misma red social. Durante una rueda de prensa en Beirut, el ministro de Información, Paul Morcos, ha denunciado el "crimen de guerra deliberado y claro contra los medios de comunicación".

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Tras el ataque contra los periodistas, un paramédico ha acudido a auxiliarlos, pero el segundo impacto ha acabado con su vida y la de un civil que pretendió ayudarlos. En total, a lo largo de toda la jornada, el Ejército israelí ha matado a 47 personas y herido a 112. Entre las víctimas mortales desde el inicio del conflicto, hay 51 trabajadores sanitarios. "Estos paramédicos son héroes que viajan en ambulancias civiles, un derecho garantizado por el derecho internacional", ha denunciado el ministro de Salud Pública, Rakan Nasser El Din, en una rueda de prensa en la que ha denunciado la gran aceleración de los ataques israelíes, especialmente contra el personal y las instalaciones sanitarias. "La mejor respuesta a estos ataques es su resiliencia y la del sector sanitario, que es motivo de orgullo para la industria libanesa", ha añadido.

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