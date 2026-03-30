Irán confirma la muerte de su comandante naval tras bombardeos de EEUU e Israel

La Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de Irán, ha confirmado este lunes la muerte de su comandante Alireza Tangsirí, líder de las operaciones del Ejército persa tanto en el golfo Pérsico como en el estrecho de Ormuz.

El paso marítimo, por donde cruzaba antes de la guerra cerca del 20% del crudo y gas mundiales, ha sido parcialmente cerrado por Irán desde el 28 de febrero, cuando Israel y EEUU lanzaron su ofensiva sorpresa contra la República Islámica. Ese día, Tel Aviv consiguió asesinar al hasta entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que fue posteriormente sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí.

Los asesinatos, sin embargo, no han parado: Israel ha conseguido en este mes de guerra acabar con la gran mayoría de la cúpula política y militar del país persa, que sin embargo se mantiene en el poder gracias a su capacidad de regenerarse internamente.

Irán, según los expertos, se había ya preparado antes de esta guerra para un conflicto de asesinatos y muertes de altos cargos, y creó un sistema horizontal en forma de "mosaico", que permitiese mantener activa una cadena de mando a pesar de que las cabezas de la cadena fuesen arrancadas.

"El camino de la resistencia continúa con fuerza, a pesar de la muerte de nuestro comandante", ha declarado este lunes la Guardia Revolucionaria iraní. Según ha asegurado Irán, Tangsirí ha muerto este lunes después de haber pasado varios días herido por un bombardeo realizado por Israel el viernes pasado. Su estado, hasta este lunes, era un misterio, como también lo es aún el de Mojtabá Jameneí.

El nuevo líder supremo iraní no ha aparecido públicamente —ni su voz ha sido publicada— desde su elección, y tan solo ha realizado varios comunicados cortos por escrito a través de redes sociales. Se desconoce su estado de salud actual, con rumores esparcidos por el propio presidente estadounidense, Donald Trump, de que el hombre podría estar gravemente herido, y que se escondería en lugares a los que no tienen acceso ni los altos cargos del país persa, por miedo de que sea encontrado por la inteligencia israelí.

Negociaciones difíciles

Mientras las campañas militares y de bombardeos continúan, Turquía, Pakistán y Egipto han intentado abrir este fin de semana una vía diplomática para empezar negociaciones directas entre Washington y Teherán, que durante la última semana han estado intercambiando mensajes, siempre, a través de estos tres países.

El ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, llegó a asegurar este domingo por la noche que Pakistán entiende que las negociaciones pueden empezar "en los próximos días" en Islamabad, la capital pakistaní.

Irán, este lunes, ha echado un jarro de agua fría a estas expectativas. "Me pregunto cuánta gente en EEUU se toma en serio la diplomacia de su propio gobierno. Nosotros siempre hemos expuesto claramente nuestra posición; no como los del otro lado, que cambian constantemente sus ideas", ha declarado este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaeí.

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"Las reuniones en Pakistán son un mecanismo establecido por y para los países que han participado en ellas. Nosotros no lo hemos hecho. Está bien que los países de la región estén preocupados sobre acabar con al guerra, pero deberían prestar más atención sobre cuál de los dos lados lo ha empezado todo", ha continuado Baqaeí.

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