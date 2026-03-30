Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba con el permiso de Trump

El petrolero Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo, es decir, más de 700.000 barriles, arribó este lunes a Cuba, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia, en lo que supone el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses. "El barco espera hacer su descarga en el puerto de Matanzas, a unos 100 kilómetros de La Habana, de acuerdo con el comunicado reproducido por la agencia Interfax. Horas antes, el presidente de EEUU, Donald Trump, había dado el visto bueno a llegada del suministro de petróleo ruso. "Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba, no tengo problema con eso", dijo el magnate republicano. No faltan por estas horas analistas que se preguntan si las declaraciones de Trump auguran un período de permisividad en lo que respecta a la eficacia del "cerco energético" que dejó a la isla prácticamente sin combustible. En los hechos, el cargamento del Anatoli Kolodkin apenas cubriría una semana de consumo en un país que necesita unos 100,000 barriles diarios para sostener su sistema eléctrico y una economía colapsada. Desde fines de enero, cuando Trump tomó la decisión de asfixiar a la mayor de las Antillas, quedó en suspenso el turismo internacional y el territorio llegó a quedar completamente a oscuras en dos oportunidades. Los apagones son la fuente principal del malestar y la desesperaciónn de una sociedad previamente castigada por la escasez y la pobreza.

Mientras el Anatoli Kolodkin se acercaba a las costas cubanas, el Kremlin anunció su decisión de seguir ayudando a ese país caribeño. De acuerdo con el portavoz Dmitry Peskov, Moscú considera un deber ayudar a sus "amigos". Las relaciones políticas y económicas entre ambos países se remontan a 1960, en plena era soviética. La caída de la URSS en 1991 supuso el fin del ingente suministro petrolero para el castrismo. Recién al comenzar el mandato de Hugo Chávez es que Cuba pudo recibir crudo venezolano. Ese ducto dejó de funcionar tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado. En este contexto ha llegado la embarcación, después de ser consensuada con Washington.

El barco que llegó a Matanzas que pertenece a la corporación Sovkomflot, sancionada por EEUU desde 2024. Había partido del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo. A pesar de que las autoridades estadounidenses han levantado por espacio de un mes las sanciones contra el petróleo en tránsito que hubiera partido de su puerto antes del 12 de marzo, Washington prohibía dicho suministro en el caso de Cuba, Irán y Corea del Norte. Trump ha dado un giro el domingo, aunque no se sabe en qué momento se reanuda la fuerte presión mientras EEUU y la isla entablan complejas negociaciones en condiciones de notoria desigualdad.

"Tienen un mal régimen, tienen un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", indicó el multimillonario. Las declaraciones del mandatario parecieron responder a la filtración de 'The New York Times' sobre la inminente entrada del petrolero ruso a Cuba.

El diario 'Financial Times' había reportado a su vez mediados de marzo sobre el envío con destino a la isla caribeña un segundo petrolero ruso, 'Sea Horse', con unas 27.000 toneladas de combustible.

Rusia, varios de cuyos barcos pertenecientes a la conocida como 'flota fantasma' han sido apresados en alta mar por guardacostas occidentales, envió por última vez petróleo a la isla en febrero de 2025, cuando suministró al régimen castrista 100.000 toneladas de crudo. Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba, a la que el Kremlin prometió ayuda humanitaria para superar la crisis.

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Respuesta de La Habana

"Desde años recientes, EEUU obstaculiza los suministros de combustibles a Cuba y ahora aplica un feroz bloqueo a estos", dijo el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Estados Unidos, "acude a esta brutal arremetida porque tiene conciencia de la fortaleza del Gobierno bajo ataque, de la viabilidad de su sistema socialista y, sobre todo, de su compromiso demostrado con la justicia social y la solidaridad". Diversos analistas sostienen, sin embargo, que nunca como antes y debido a la prolongada crisis que se ha agudizado a partir de la pandemia, se ha roto el consenso interno en lo que respecta al modelo de país que intenta llevar a cabo el Partido Comunista.

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