Trump ve posible un acuerdo con el "nuevo y más razonable" régimen de Irán, pero amenaza con destruir lo que queda en pie

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que Washington mantiene “conversaciones serias” con el que ha calificado de “nuevo y más razonable régimen” en Irán. Sin embargo, añadió inmediatamente que piensa continuar con las infraestructuras eléctricas y petrolíferas del país persa si no se alcanza pronto un acuerdo.

Trump ha advertido de que, si fracasan las negociaciones y el estrecho de Ormuz sigue cerrado a la navegación, su Administración destruirá “todo lo que queda en pie”, incluida la isla de Jark, clave para las exportaciones iraníes de hidrocarburos. Según ha dicho, aunque se han producido “grandes avances” en el diálogo, ve poco probable un pacto inmediato a pocos días de que expire la suspensión de los ataques contra las centrales eléctricas a cambio de la reapertura del paso marítimo.

“Si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente, concluiremos nuestra querida estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la ”, ha afirmado el mandatario estadounidense. Trump ha añadido además que “posiblemente” también atacarán las plantas desalinizadoras, que, según él, “deliberadamente” aún no han sido objetivo de sus fuerzas.

Dudas sobre el diálogo

El presidente estadounidense ha enmarcado esa amenaza como una represalia por los “numerosos soldados y otras personas” que, a su juicio, Irán ha matado durante los 47 años de “reinado del terror” del anterior régimen. Con ese mensaje, la Casa Blanca insiste en presentarse dispuesta a negociar, pero al mismo tiempo mantiene la presión militar y energética sobre Teherán.

Horas antes, Trump había dicho también que su país estaba en conversaciones serias con un régimen iraní “nuevo y más razonable” y había reiterado la posibilidad de destruir instalaciones eléctricas, petrolíferas e incluso la isla de Jark si no había acuerdo y si Ormuz seguía cerrado. En ese mismo mensaje, dejó abierta la puerta a atacar asimismo las desalinizadoras.

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Mientras tanto, las autoridades iraníes han vuelto a negar que existan contactos directos con Washington y han puesto en duda que Trump tenga un interés real en cerrar un acuerdo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, sí ha confirmado contactos a través de terceros, pero ha lamentado que las primeras propuestas remitidas desde Estados Unidos no son razonables.