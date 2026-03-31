La UE llama a los gobiernos a tomar medidas para ahorrar petróleo en el transporte ante la guerra de Irán

La Comisión Europea ha llamado este martes a los gobiernos europeos a coordinarse para garantizar el suministro de crudo, sugiriendo la posibilidad de introducir medidas para reducir la demanda especialmente en el transporte, dada la volatilidad de los mercados como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz.

Trabajar desde casa cuando sea posible, reducir el límite de velocidad en las autopistas, fomentar el transporte público o aumentar el uso compartido de los coches son algunas de las recomendaciones que Bruselas ha pedido a los gobiernos que fomenten. Unas recomendaciones que han sido en realidad diseñadas por la Agencia Internacional de la Energía.

"Nos enfrentamos a una situación muy grave", ha dicho el comisario de Energía, Dan Jorgensen, durante una rueda de prensa tras una reunión virtual con los ministros de energía de la Unión Europea. "Aunque no hay una falta de suministros inmediata", ha explicado el comisario, el bloque no es inmune al alza de los precios del gas y el petróleo y su contagio a los precios de la electricidad.

En una carta enviada a los ministros antes del encuentro, Jorgensen ha instado a los Veintisiete a considerar "la promoción de medidas de ahorro de la demanda, prestando especial atención al sector del transporte", para reducir el consumo de petróleo. "Cuanto más podamos hacer para ahorrar petróleo, especialmente diésel y combustible para aviones [queroseno], mejor nos irá", ha insistido el comisario.

Recado a España

Aunque el comisario ha reconocido que esas medidas no se adaptan a todos los países, "es una caja de herramientas muy buena y recomendamos encarecidamente que cada país examine qué posibilidades tienen". En paralelo, la Comisión ha pedido a los países que se abstengan de tomar medidas que puedan resultar en lo contrario: un aumento del consumo de combustible.

Preguntado por la decisión del gobierno español de reducir el IVA a la gasolina, el comisario ha dicho que entiende: "está claro que debemos ser muy conscientes de ayudar tanto como podamos a nuestros grupos más vulnerables". Pero Jorgensen ha matizado que, en una situación de crisis, donde reducir la demanda es necesario, los estados miembros deben tenerlo en cuenta a la hora de aplicar medidas anticrisis.

Como hicieron en un comunicado el pasado lunes los países del G7, el comisario ha pedido también evitar limitar la libre circulación de productos petrolíferos. También ha insistido Jorgensen en la necesidad de coordinar cualquier medida para evitar que pueda tener un impacto negativo en el mercado europeo y ha sugerido que el uso de biocombustibles "podría contribuir a sustituir los productos derivados del petróleo y aliviar la presión sobre el mercado".

Saltan las alarmas

Desde el inicio de la crisis, Bruselas ha insistido en que la Unión Europea está preparada para abordar la situación dadas las reservas de petróleo obligatorias y los planes de contingencia con los que cuentan los países del bloque. Al mismo tiempo, los países europeos han contribuido en un 20% a la liberación de reservas de petróleo de emergencia coordinadas por la Agencia Internacional de Energía.

Sin embargo, este tipo de medidas son una muestra de la gravedad de la situación. La Comisión también pidió hace unos días a los gobiernos empezar a llenar sus depósitos de gas de cara al invierno. "No debemos hacernos ilusiones de que las consecuencias de esta crisis para los mercados energéticos serán pasajeras, porque no lo serán", ha dicho Jorgensen. "Es sumamente importante que actuemos unidos y en estrecha coordinación", ha añadido.

El comisario ha pedido evitar "respuestas nacionales fragmentadas y señales disruptivas para los mercados". En paralelo, su equipo está trabajando en un paquete de medidas que alivien a corto y medio plazo el impacto de la volatilidad en el mercado y el alza de los precios. "Nuestras medidas deben ser específicas, deben ser temporales y evitar empeorar las condiciones de oferta y demanda", ha explicado.

Pero a largo plazo, para Jorgensen, la solución sigue siendo la misma: apostar por las energías renovables. "Esta crisis nos muestra una vez más que Europa enfrenta una vulnerabilidad fundamental a las perturbaciones energéticas externas. Y esto está vinculado a nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados", ha dicho. "Este debe ser el momento en que finalmente aprendamos esta lección", ha añadido.

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"La independencia energética es el camino a seguir y un imperativo estratégico, tanto desde el punto de vista económico como de seguridad, no solo por el clima", ha subrayado el comisario. "Energía limpia de producción nacional, electrificación, interconexiones modernizadas y eficiencia energética. Este es el único camino a seguir", ha sentenciado.

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