Israel asesina al jefe de la inteligencia de Irán y promete "dar caza" a los líderes del régimen

La cúpula del régimen de los ayatolás sigue menguando. Este lunes Israel ha asesinado a Majid Jademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán. Así lo han confirmado tanto Teherán como Tel Aviv. "Los líderes iraníes viven con la sensación de estar en el punto de mira; seguiremos dándoles caza uno por uno", ha declarado Israel Katz, ministro de Defensa israelí, considerando a Khademi "uno de los tres altos mandos de la organización". A su vez, la población israelí trata de recuperarse de los impactos de misiles iraníes en su territorio. Al menos cuatro personas han muerto en un ataque en Haifa.

Katz ha acusado a la Guardia revolucionaria de "estar disparando contra civiles". "Nosotros estamos eliminado a los líderes de los terroristas", ha dicho. De momento, no se conocen muchos detalles del asesinato de Jademi. Este general de brigada sustituyó a su predecesor Mohammad Kazemi hace menos de un año después de que este muriera junto con otros oficiales de la Guardia revolucionaria en ataques aéreos israelíes el 15 de junio durante la guerra de los 12 días entre Irán e Israel. Jademi tenía un doctorado en Seguridad Nacional y un doctorado en Ciencias de la Defensa Estratégica, que le valieron posiciones destacadas en el Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.

Además, Tel Aviv afirma haber dañado "gravemente" las industrias siderúrgica y petroquímica de Irán con los ataques de este fin de semana. "Seguiremos destruyendo la infraestructura nacional iraní y provocando la erosión y el colapso del régimen terrorista, así como su capacidad para promover el terror y atacar al Estado de Israel", ha denunciado Katz. Teherán ha vuelto a amenazar que si atacan objetivos civiles, lo que supone un crimen de guerra de acuerdo al derecho internacional, habrá una respuesta "mucho más devastadora". El régimen de los ayatolás responderá "de la misma forma" a cualquier ataque contra su infraestructura.

Impacto de los ataques

Una docena de ciudades iraníes han recibido impactos de los aviones de guerra israelíes y estadounidenses. En las últimas horas, al menos 34 personas han muerto como resultado de los ataques. También en Israel, ha habido víctimas mortales. Al mediodía, ya se han recuperado los cuatro cuerpos de entre los escombros de un edificio residencial en la ciudad norteña de Haifa. Los cadáveres pertenecen a una pareja de unos 80 años, su hijo de 40 y su pareja, según han informado los equipos de búsqueda y rescate operando en el lugar. Todos se encontraban en la planta baja cuando los tres pisos superiores han colapsado sobre ellos. Las primeras investigaciones muestran que la ojiva del misil balístico, que contenía cientos de kilogramos de material explosivo, no explotó al impactar esta madrugada de lunes.

Sin embargo, la energía cinética del impacto provocó el derrumbe de varios pisos del edificio residencial. La Fuerza Aérea israelí ha determinado que el misil no fue interceptado porque se desintegró en el aire. De acuerdo a su investigación, los interceptores disparados contra el misil iraní fallaron porque el proyectil se fragmentó y su trayectoria prevista cambió. "Desde el punto de vista de esta guerra, esta es la escena más grave que hemos visto en nuestro distrito hasta ahora, incluyendo la magnitud de la destrucción, la complejidad y, por supuesto, las bajas", ha afirmado el comandante de la estación de bomberos y rescate de Haifa, Kobi Mizrahi, en un comunicado. Un nuevo ataque en la misma zona esta mañana ha herido a cuatro personas y provocado daños adicionales.

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También en la zona de Tel Aviv cinco personas han resultado heridas por algunos de los más de 20 impactos que se han registrado en el área. Israel confía en que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán colapsen y se prepara para intensificar los ataques contra territorio iraní. En el Líbano, los medios nacionales han informado de docenas de víctimas mortales esta mañana de Pascua a causa de los ataques israelíes que han alcanzado hasta barrios cristianos. Durante el domingo, 44 aldeas y pueblos del sur del Líbano fueron atacados. En todo el país, 39 personas perdieron la vida y 136 resultaron heridas.

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