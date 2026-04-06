La letra pequeña de la nueva mili alemana obliga a los hombres de entre 17 y 45 años a pedir permiso para salir del país

Alemania implantó el pasado enero un servicio militar en principio voluntario, salvo situaciones de emergencia o falta de personal, cuya letra pequeña incluye una norma que hasta ahora había pasado inadvertida: todos los hombres, de 17 a 45 años, deben pedir permiso si van a ausentarse del país por más de tres meses, sea por motivos de estudios, laborales o de cualquier otra índole.

La norma fue detectada estos días festivos por el diario 'Frankfurter Rundschau', corroborada por otros medios y confirmada por un portavoz del Ministerio de Defensa a la televisión pública alemana ARD. La fuente ministerial trató de sacarle hierro al asunto y explicó que el permiso se concede de forma automática y que su propósito es tener un registro de cuántos potenciales soldados se encuentran en el país, en el caso de ser necesario recurrir a ellos. "Debemos saber cuántas personas están ausentes de modo prolongado", explicó el portavoz.

El servicio militar obligatorio quedó en suspenso en 2011 tras un largo debate nacional. La fórmula implantada ahora de mili voluntaria responde al llamado 'modelo sueco'. El objetivo del ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, es ampliar el contingente actual de 186.000 soldados hasta los 260.000 efectivos y 200.000 reservistas para 2035. Ofrece incentivos como un sueldo de 2.600 euros mensuales, la posibilidad de acceder al carnet de conducir gratuitamente y a una capacitación profesional en determinados sectores. Contempla la opción de pasar al reclutamiento obligatorio, en caso de no lograrse el número suficiente de voluntarios o de producirse una situación de emergencia. Entre enero y febrero se han presentado unos 16.000 voluntarios, lo que significa un incremento del 20% respecto a los de años anteriores, según cifras del ministerio.

Formulario y revisión médica obligatorios

Desde principios de año empezaron a recibir un formulario del Ejército todos los jóvenes nacidos en 2008, donde se les pregunta si están interesados en prestar ese servicio militar. Los hombres están obligados a responder y deben someterse además a una revisión médica mientras que para las mujeres es optativo. En virtud de sus respuestas y aptitudes son evaluados y reciben la invitación a ingresar en las fuerzas armadas.

Lo de pedir permiso para salir del país más de tres meses es una norma heredada de tiempos de la Guerra Fría que nunca tuvo mayor relevancia, explicó el portavoz de Defensa. Tampoco se contemplan sanciones en caso de incumplimiento ni motivos para denegarse la autorización a salir del país. Pero llama la atención esa obligatoriedad de solicitar permiso, mientras que antes solo se contemplaba para situaciones de tensión para la seguridad.

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Desde el Gobierno entre conservadores y socialdemócratas de Friedrich Merz se asegura que la petición de permiso es meramente informativa. Tanto los Verdes como La Izquierda lo consideran un grave recorte en la libertad de movimientos y un anacronismo, en tiempos de alta movilidad laboral, académica o simplemente viajera. La ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza a escala nacional, ha apremiado al Ejecutivo a aclarar el alcance de esa regulación.

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