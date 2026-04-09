André Denk, director de la Agencia Europea de Defensa: "La UE necesita asumir más responsabilidad en su propia seguridad y reducir la dependencia de EEUU"

Los retos geopolíticos del actual orden mundial, que muchos califican de desorden, deben empujar a la Unión Europea (UE) a "asumir más responsabilidades en su propia seguridad" y a reducir la "significativa dependencia" respecto de la industria militar de EEUU, una potencia que bajo el Gobierno de Donald Trump está despreciando y amenazando las alianzas forjadas tras la Segunda Guerra Mundial. Este ha sido el principal mensaje que ha transmitido este jueves en Barcelona André Denk, director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa, durante un desayuno infomativo organizado por el 'think tank' CIDOB. El objetivo último, ha subrayado, es reforzar la capacidad de disuasión de la UE: "Debemos ser capaces de luchar sin tener que luchar", tener las suficientes capacidades militares que desactiven la posible tentación de Vladímir Putin de atacar un país de la Unión.

"La seguridad y la defensa ya no son asunto de otros, son de todos. Europa necesita asumir más responsabilidad en su propia seguridad. No de forma aislada ni subordinada, sino junto a sus socios", ha subrayado Denk, que ha sido presentado por el que fue hasta hace poco su jefe, el ex alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común de los Veintisiete y hoy presidente del CIDOB, Josep Borrell. Y para lograr este objetivo, el general alemán ha detallado que son necesarias "tres cosas": fuerzas armadas "más fuertes", una base industrial "más resiliente" y una cooperación entre Estados miembros "más profunda".

Según Denk, la colaboración entre los Veintisiete "no es fácil": es como intentar poner de acuerdo "a 27 niños para escoger una película en Netflix", ha bromeado. Especialmente cuando las competencias en defensa las tienen los Estados miembros. Sin embargo, ha puesto en valor que cuando arrancó la agencia que dirige, en 2004, el nivel de cooperación era insignificante, "pero esto ha cambiado y está evolucionando", y debe seguir aumentando para mejorar la interoperabilidad de los diferentes ejércitos y lograr mejores condiciones en las compras conjuntas, ha ejemplificado. "Algo de lo que todo el mundo está convencido pero a la hora de la verdad no es tan fácil".

Dependencia de EEUU

El director de la Agencia Europea de Defensa ha puesto especial énfasis en la necesidad de impulsar la industria militar propia para reducir la "significativa dependencia" de la de Estados Unidos, que los Veintisiete opten por tecnología 'made in UE'. "Y solo lo conseguiremos si hacemos compras conjuntas de armas a los mercados europeos", ha recalcado.

Para animar estas compras conjuntas, la UE puso en marcha el pasado mes de mayo el instrumento SAFE, que moviliza hasta 150.000 millones de euros en préstamos a largo plazo para adquisiciones de material de defensa en industrias europeas. "Se trata de un incentivo muy importante", ha añadido Denk, antes de señalar que en este punto también entran en juego los "intereses nacionales" de los países sobre sus respectivas industrias.

Ante los patentes escollos para esta 'misión' conjunta, el general alemán ha apuntado a una probable "coalición de dispuestos" con el máximo número posible de Estados implicados.

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Preguntado por los desplantes de Trump a la OTAN y las amenazas a Groenlandia, un territorio cuya soberanía está en manos de Dinamarca, un país de la UE, Denk ha evitado la polémica y se ha limitado a responder: "Aquí en Europa, hacemos bien en mantener nuestros valores".

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