Keiko Fujimori busca por cuarta vez ser la presidenta de Perú para reivindicar a su padre.

A los 50 años y tras haber perdido tres elecciones presidenciales consecutivas, Keiko Fujimori vuelve a postularse por cuarta vez con el objetivo de reivindicar el legado de su padre, en unos comicios en los que nuevamente figura entre las favoritas para avanzar a la segunda vuelta, instancia en la que fue derrotada en las ocasiones anteriores.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) perdió frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas "fraude".

A diferencia los anteriores comicios, Fujimori llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

Las encuestas publicadas hasta el pasado domingo, un día antes del inicio de la prohibición de su difusión que establece la ley peruana, señalaban que la candidata derechista lideraba las preferencias, seguida por el cómico Carlos Álvarez y el exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga.

Con "mano dura"

Durante la actual campaña, ha logrado el apoyo de una parte significativa del electorado con una propuesta de "mano dura" y un enfoque cada vez más conservador, además de ofrecer liderar "un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha".

En los debates presidenciales de las dos últimas semanas apeló, además, al recuerdo del gobierno de su padre para defender un modelo de "paz y orden".

Sin embargo, sus opositores la acusan de haber contribuido a la inestabilidad política que llevó a Perú a tener ocho presidentes en casi diez años, desde que perdió las elecciones de 2016 y anunció que impulsaría su plan de gobierno desde el Congreso, donde su partido obtuvo la mayoría absoluta.

Política desde la juventud

La mayor de cuatro hijos de Fujimori estudió Administración de Empresas en la Universidad de Boston (EE.UU.), tras lo cual siguió una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Columbia.

En 1994, se convirtió en la "primera dama" más joven en la historia de América, con tan solo 19 años, tras el divorcio de sus padres, un cargo que ejerció hasta noviembre de 2000, cuando su padre renunció a la Presidencia por fax desde Japón en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

Luego de residir durante varios años en Estados Unidos, regresó a Perú en 2005 y al año siguiente fue elegida congresista con la mayor votación para el Congreso.

Años después, durante el Gobierno de Kuczynski, se enfrentó con su hermano Kenji, al oponerse al acercamiento de este con el entonces gobernante para buscar un indulto para su padre, quien cumplía 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, tras haber sido extraditado desde Chile en 2007.

Casi año y medio en la cárcel

En medio de las investigaciones por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales, pasó en prisión preventiva casi año y medio, entre 2018 e inicios de 2020.

Tras perder las elecciones de 2021 frente a Castillo, Fujimori denunció un fraude, del que no presentó pruebas contundentes y que ningún organismo de observación electoral internacional avaló.

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El 13 de enero de 2025, un tribunal dejó sin efecto el juicio contra ella por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales y en enero pasado la Corte Superior Nacional de Justicia ordenó el archivo definitivo del juicio.