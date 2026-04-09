Trump amenaza con una ofensiva mayor si falla el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y amenazó con lanzar una ofensiva "más grande y más fuerte" en caso de incumplimiento, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares.

En un mensaje difundido en su Truth Social, Trmp subrayó que "todos los buques, aeronaves y personal militar de EEUU, junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores" hasta que se cumpla "íntegramente el acuerdo real alcanzado", insistiendo en que el despliegue responde a la necesidad de asegurar la estabilidad en la zona. Asimismo, advirtió que si el pacto no se respeta, "comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca", aunque consideró ese escenario "muy improbable", y recalcó que "no habrá armas nucleares" y que el estrecho de Ormuz "permanecerá abierto y seguro". En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentran "preparándose y descansando" a la espera de “su próxima conquista".

Previamente, Trump había dicho que tan solo hay un conjunto de puntos aceptados por su país en el alto el fuego pactado con Irán y que serán los que se discutan durante las negociaciones en las dos próximas semanas, aunque no aclaró de momento en qué consisten. "Existe un único conjunto de 'puntos' significativos que resultan aceptables para los Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones", escribió el mandatario en Truth Social.

Se sabe que Irán ha planteado un plan de diez puntos para negociar, entre los que se cuentan la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos desplegadas en la región, el levantamiento de todas las sanciones contra Irán y que todo lo anterior quede recogido en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Negociaciones en Islamabad

Una delegación de Irán llegará esta noche a Islamabad para iniciar las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra, en un intento por sostener la vía diplomática pese a las denuncias de violaciones del alto el fuego. "A pesar del escepticismo de la opinión pública iraní (...), la delegación iraní, invitada por el honorable primer ministro Shehbaz Sharif, llega esta noche a Islamabad para mantener conversaciones serias basadas en los 10 puntos propuestos por Irán", confirmó en un mensaje en X el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam.

Por su parte, la Casa Blanca confirmó este jueves el envío de un equipo negociador de máximo nivel para las conversaciones de este fin de semana. "Puedo anunciar que el presidente está enviando a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente (JD Vance), el enviado Especial para las Misiones de Paz y Jared Kushner a Islamabad", informó la Secretaría de Prensa de EE. UU.

Trump, contra la OTAN

Entre tanto, Trump ha vuelto a cargar contra la OTAN y ha acusado a la organización de "no estar ahí" cuando la necesitó. Tras recibir en la Casa Blanca al secretario general de la alianza, Mark Rutte, lamentó también que "no estará" cuando la vuelva a necesitar. Así se desprende de un mensaje firmado por el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.

"Recuerden Groenlandia, ese enorme y un pedazo de hielo mal administrado!", concluyó el republicano en su mensaje, en referencia a que muchos países aliados calificaron de inaceptable los intentos estadounidenses de tomar control sobre la isla.

Marco Rubio recibe a Rutte antes de que el secretario general de la OTAN se reúna con Trump en la Casa Blanca. / EFE

Por su parte, Rutte aseguró este miércoles en una entrevista con la cadena CNN que Trump, se mostró hoy "claramente decepcionado" con la alianza, pero que también fue "receptivo" durante el encuentro. Rutte dijo durante la entrevista que pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, "escuchó con atención" sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán. "Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. ¡Entiendo perfectamente su decepción!", dijo Rutte justificando los recientes reproches de Trump contra los aliados que decidieron no respaldarlo en las operaciones militares contra Irán.

La reunión llega después de que Trump haya vuelto a cargar de nuevo contra varios socios de la OTAN, a los que ha criticado por cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de sus bases a operativos estadounidenses que ataquen a Irán o por no querer enviar buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico en el paso marítimo. En las últimas semanas Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los miembros de la OTAN, a tildar a la alianza de "tigre de papel" y a amagar en más de una ocasión con la salida de Estados Unidos.