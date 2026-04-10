Albares asegura que la relación con EEUU es fluida: "No hay ningún menoscabo"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que la relación con EEUU es "normal y fluida, no hay menoscabo" pese a los roces que se han producido con la Administración Trump a cuenta de la negativa de España a permitirle que utilice las bases de uso conjunto para atacar Irán.

Una cuestión que han sacado a colación algunos grupos políticos, como Junts, durante la comparecencia de Albares en la comisión de Asuntos Exteriores del Senado para dar cuenta de la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Medio y el acuerdo de Gibraltar como hizo el jueves en el Senado.

Con Washington, ha asegurado, hay "un diálogo permanente fluido, una relación comercial estrecha" y la interlocución con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, es "perfectamente normal".

Los socios de investidura, igual que en la Cámara Alta, han apoyado que España se haya plantado ante EEUU, alineándose en el mensaje del Gobierno del 'no a la guerra', mientras que ha sido el PP el que ha criticado al Ejecutivo por su "ambigüedad" y por poner al mismo nivel la democracia con una dictadura "teocrática" (Irán)". Una dictadura que reprime "brutalmente" a su pueblo y lleva años "proyectando inestabilidad", según ha dicho el senador popular, Juan Antonio Monago.

Albares ha replicado que no hay equidistancia recordando, entre otras cosas, que apoyó que la UE incluyera a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y que el Gobierno defiende los derechos humanos en todos los rincones del mundo.

Sí ha valorado que Monago haya dedicado en el Senado a esta cuestión más de los "53 segundos" que invirtió el PP ayer en el Congreso, pero también ha arremetido contra él por no haber condenado la guerra "ilegal" en Oriente Medio ni la retención por el Ejército israelí de un casco azul español en el Líbano, lo que le ha parecido una "vergüenza", subrayando que "están incapacitados para gobernar España". "Debería pedir perdón ya que su portavoz nacional (Ester Muñoz) sigue sin disculparse", refiriéndose al comentario que hizo el jueves cuando al ser preguntada por el casco azul español retenido, respondió que ella ha estado retenida en controles de tráfico más tiempo, algo por lo que el PSOE espera su dimisión.

Los republicanos catalanes han reprochado al ministro que siga habiendo un comercio de armas con Israel, lo que ha vuelto a negar Albares, y junto a Junts han pedido concreción al ministro sobre cuándo las lenguas cooficiales se van a utilizar en las instituciones europeas. Albares ha culpado al PP de que no salga adelante esta iniciativa que defiende el Ejecutivo en Bruselas. Están echando "el resto" para evitarlo, pero ha avisado que si bien podrán retrasarlo no lo van a impedir: "es cuestión de tiempo".

Uno de los puntos en los que ha puesto el foco el PNV durante esta comparecencia ha sido en ver este conflicto como "otra amenaza existencial para la UE" porque en un mundo sin reglas, Europa "es más vulnerable, débil y corre el riesgo de diluirse", y por eso ha dicho que urge reaccionar.