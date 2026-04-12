Hungría acude a las urnas con un alta movilización, con la incógnita de un posible adiós a Orbán

Con una alta participación ya desde primeras horas de la jornada electoral arrancaron en Hungría unos comicios legislativos en que todas las miradas, nacionales e internacionales, están concentradas en el posible relevo en el poder y el adiós a su primer ministro, el ultranacionalista y eurófobo Víktor Orbán. A las once de la mañana, cuatro horas después de la apertura de los locales, la participación se situó en 37,9 %, casi doce puntos más que el porcentaje en esa franja horaria en los comicios de 2022. Para entonces, el candidato opositor, el conservador Péter Magyar, ya había depositado su voto y repetido una de sus promesas electorales: en caso de vencer -como vienen pronosticando los sondeos-, propondrá que se recorte a dos mandatos el periodo máximo para ejercer la jefatura del gobierno. Orbán lleva en el poder de forma ininterrumpida desde 2010 y busca su quinta legislatura en serie, o sexta en total, si se suma su primera etapa entre 1998 y 2002.

El primer ministro acudió asimismo a votar a primera hora de la mañana. Insistió ante las cámaras en que Europa está atravesando "la mayor crisis de su historia", con perspectivas de ir a más. Solo él y su partido, Fidesz, afirma, pueden plantar cara a la política energética y económica dictada por lo que ha denominado en campaña "los autócratas de Bruselas". Este fue el mensaje que dejó ya en su último acto de campaña, la noche del sábado, ante un par de miles de seguidores y desde el castillo de Budapest. Ahí desplegó su mensaje de hostilidad tanto a la Unión Europea como a Ucrania, los dos "enemigos" contra los que se ha orientado su campaña por la reelección.

Magyar dedicó hasta el último minuto de campaña a buscar el voto del campo, alejado de la capital y consciente de que el sistema electoral húngaro, diseñado por sucesivas reformas en los 16 años en el poder de Orbán, favorece a los distritos rurales. Protagonizó su último mitin en Debrecen, a unos cien kilómetros de la frontera con Ucrania. Concentró una más que notable multitud, en lo que se supone es un bastión de Fidesz y Orbán. Las imágenes de Debrecen dejaron casi en ridículo al par de miles de seguidores que aglutinó el primer ministro en Budapest.

Magyar, de 44 años y líder de Tisza, es el favorito de los sondeos, que le han dado ventajas de entre 10 y 15 puntos sobre Orbán. La suya ha sido una carrera meteórica, propulsada por el anhelo de cambio de muchos húngaros y su capacidad para aglutinar a toda la oposición. Es conservador, militó en el Fidesz, pero se ha comprometido a impulsar una regeneración democrática para Hungría frente al control que ejerce Orbán sobre medios de comunicación, la Justicia y las principales instituciones del estado. Políticamente es una página en blanco, puesto que poco ha revelado de su programa, más allá del propósito de restablecer las relaciones con Bruselas, que retiene 18.000 millones de euros de sus fondos a Hungría por los ataques de Budapest a los valores europeos. La UE espera, a cambio, que Budapest desbloquee la partida de 90.000 millones de euros en préstamos para Ucrania, así como el paquete de sanciones contra Moscú.

Apoyos de Trump, Putin y de la ultraderecha global

Son unos 8,1 millones de húngaros los llamados a depositar su voto, incluidos unos 600.000 en el extranjero o los magiares étnicos de países vecinos. De su voto depende la composición de una cámara de 199 diputados. El sistema electoral húngaro es mixto. Apenas 93 escaños surgen del reparto proporcional a las listas de los partidos, mientras que los 106 restantes se otorgan al candidato más votado en cada una de las circunscripciones electorales. Eso significa, a la práctica, que a Magyar no le bastará con vencer en número de votos, sino que necesita literalmente arrasar en las urnas, ya que las peculiaridades del sistema electoral húngaro favorecen a Orbán.

Una caída del primer ministro, al que respaldan desde Donald Trump a Vladímir Putin, sería un golpe para la llamada internacional ultraderechista, no solo el eurogrupo de los “Patriotas para Europa”, fundado por Orbán, sino el conjunto de ese espectro electoral en todas sus ramas. Bruselas contiene el aliento ante el resultado de las urnas húngaras, aunque ha evitado apoyos explícitos a Magyar.

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La polarización extrema entre la continuidad o el cambio hace que se dé por hecho que en el próximo Parlamento habrá un máximo de tres partidos con escaños. Todos ellos representan distintas formas de derecha, desde el ultranacionalismo de Orbán al conservador Magyar, más una tercera fuerza ultra llamada “Nuestra Patria”.

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