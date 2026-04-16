Confirmado por la UE: así funcionará la nueva app para verificar la edad en redes sociales

La Comisión Europea anunció ayer que su esperada y controvertida aplicación para verificar la edad de los usuarios de internet "está técnicamente lista y pronto estará disponible para que la utilicen los ciudadanos" en sus teléfonos móviles, ordenadores y tabletas.

La solución tecnológica propuesta por Bruselas responde a la creciente presión de una decena de países europeos que, como España, llevan meses exigiendo medidas para garantizar la protección de los menores de edad en el mundo digital. Esa es la misión que los ha llevado a anunciar restricciones al acceso a las redes sociales para adolescentes y niños.

La respuesta del Ejecutivo comunitario a esa preocupación no es una app única y cerrada, sino un software base de código abierto que cada Estado miembro podrá adaptar a sus necesidades para lanzar una app genérica. Su diseño, prometen, será "fácil de usar".

Limitar el acceso a las redes sociales es una "misión fallida" si no se implican las plataformas, según un experto / El Periódico

Una vez desplegada por los países, operará como un certificado digital —similar al que se activó durante la pandemia del covid— que permitirá demostrar que los usuarios tienen la edad suficiente para acceder legalmente a contenidos en línea restringidos para adultos como son la pornografía o los juegos de azar.

¿Cómo funcionará?

A efectos prácticos, el internauta deberá descargar la app habilitada por su país, crear un perfil local y autenticar su identidad a través de dos pasos: escanear el chip integrado en su DNI o pasaporte y grabar un vídeo para comparar su cara con la que aparece el documento. Tras verificar que es quién dice ser mediante una tecnología de análisis biométrico, el programa generará una credencial de prueba de edad. Este método de identificación servirá para autorizar su acceso a servicios restringidos por edad como los anteriormente mencionados.

La solución europea estará diseñada y desarrollada por la compañía sueca de software Scytáles y la multinacional alemana T-Systems y será interoperable con las futuras carteras de identidad digital de la UE (EUDI Wallet), que se pondrán en marcha a finales de este mismo año. Esta aplicación móvil servirá para almacenar y compartir documentos digitales como el DNI o el carné de conducir, agilizando así su uso en los 27 Estados miembros.

La app de verificación de edad será interoperable con la cartera de identidad digital de la UE, prevista para finales de 2026

¿Qué pasa con mi privacidad?

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha reiterado que la solución europea respetará "los más altos estándares de privacidad", todo un reto. Según el portal técnico habilitado por la Unión Europea, el certificado no almacenará datos personales de los usuarios (nombre, fecha de nacimiento o edad exacta), sino solamente la atestación de que son mayores de cierta edad. La app podrá adaptarse para probar otros rangos de edad, por ejemplo para limitar el acceso a plataformas digitales a los mayores de 16 años, como establece la prohibición española anunciada por Pedro Sánchez.

Para ello, la app utilizará un protocolo criptográfico conocido como Zero Knowledge Proof (prueba de conocimiento cero) —en las que un tercero confirma que la declaración es cierta— para verificar la identidad de forma anónima, siguiendo así con las normativas de protección de datos. Eso garantizaría que el internauta que opte por entrar legalmente a páginas web de apuestas o contenido pornográfico lo pueda hacer sin ver comprometido su anonimato.

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La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante su comparecencia de este lunes. / NICOLAS TUCAT / AFP

Aun así, el proyecto de la UE tiene aún detalles técnicos incompletos o sin resolver, pues solo se determinarán cuando cada Estado miembro decida cómo despliega y adapta la solución a su marco legal. Ademas, la verificación de edad en línea despierta el recelo de organizaciones en defensa de los derechos digitales como Electronic Frontier Foundation, que ha advertido que "los sistemas de verificación de edad son, en esencia, sistemas de vigilancia".

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