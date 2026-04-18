Guerra Oriente Medio
La Marina británica informa de disparos de la Guardia Revolucionaria a un petrolero cerca de Ormuz
EP
MADRID
La agencia de comercio marítimo de la Marina británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este sábado que dos barcos patrulla de la Guardia Revolucionaria de Irán han abierto fuego contra un carguero en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, de nuevo bloqueado desde esta mañana por las autoridades iraníes, que no se han pronunciado aún sobre lo ocurrido.
La UKMTO informa en un comunicado de que el capitán de un carguero todavía no identificado ha denunciado que las dos patrulleras "se aproximaron" al navío a unas 20 millas náuticas al noroeste de Omán y dispararon contra el carguero.
Ni el navío ni su tripulación han registrado daños, según la primera evaluación del incidente.
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