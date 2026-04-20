Epstein fue clave en el inicio de la relación entre Trump y Melania, según un programa de investigación italiano

En medio del completo cuadro del caso Epstein —esa madeja global de poder, dinero y abusos que resiste cualquier intento de cierre—, el prestigioso programa de investigación italiano Report ha decidido mirar hacia dentro y seguir la pista de su posible ramificación transalpina. No ha sido un desvío menor: en ese cruce entre Roma, Nueva York y Tel Aviv, el reportaje ha llegado a sugerir que algunas de las conexiones más incómodas del escándalo encuentran aún hilos inesperados, también vinculados con Italia.

La trama que dibuja Report en su último programa, es particularmente compleja. Según las entrevistas y testimonios de primera mano recogidas por el periodista Sacha Biazzo, el pederasta Epstein habría tenido un papel en los inicios de la relación entre Donald Trump y su actual mujer, la eslovena Melania Knavs. Algo que la propia primera dama de EEUU ha negado en los pasados días, en una inusual conferencia de prensa sobre el asunto.

La reconstrucción se apoya, en buena medida, en una entrevista con Ari Ben-Menashe, empresario y exagente de la inteligencia militar israelí con vínculos con Robert Maxwell (padre de Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein) e incluso contactos con el exprimer ministro Ehud Barak. De acuerdo con Ben Menashe, Epstein era un agente israelí, tenía recursos y dinero y era muy hábil en captar las personas en su telaraña". "Los israelíes tienen el control sobre muchos políticos estadounidenses, sobre todo gracias a Epstein", ha añadido este controvertido pero hasta ahora no desmentido magnate, al vincular también estas maniobras a la actual guerra en Irán.

El segundo testimonio clave es el de la modelo italo-portuguesa Amanda Ungaro, pareja durante dos décadas de Paolo Zampolli, empresario cercano a los Trump y enviado especial de la Administración estadounidense —también señalado, según una investigación de The New York Times, por haber solicitado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) la deportación de su exmujer de EEUU—. Ungaro describe relaciones y contactos que apuntan a una red de influencias en la que su expareja y Melania serían el verdadero nexo con Trump. Su relato se suma a materiales desclasificados del Departamento de Justicia estadounidense, reforzando la impresión de que el caso está lejos de haber revelado toda su dimensión.

El chantaje israelí

El reportaje no se limita a encadenar testimonios. Report confronta directamente a los implicados. El propio Zampolli, que no ha negado haber conocido a Epstein, es interpelado ante la cámara, en un intento de contrastar versiones y poner en evidencia las contradicciones que rodean el caso. Con todo, según ha explicado el conductor del programa, Sigfrido Ranucci, toda la reconstrucción apuntaría a que este entramado podría estar en la base de un supuesto poder de chantaje del primer ministro israelí, Benjamín "Netanyahu, sobre Trump. Porque poseería según Ben-Menashe fotografías que retratarían Melania Trump con Epstein", según ha explicado el conductor del programa, Sigfrido Ranucci (actualmente bajo escolta policial por las amenazas que ha recibido en estos años por sus investigaciones).

El caso, en cualquier caso, sigue resistiéndose a una narrativa definitiva. Lejos de disiparse, continúa generando preguntas incómodas tanto a la política como a la opinión pública. La historia de Epstein sigue escribiéndose así en los márgenes del poder, allí donde las certezas escasean y las sombras se alargan. Los abogados de Zampolli habían advertido a Report que no emitiera su entrevista, pero el reportaje "La guerra de Epstein", tal como estaba previsto, se emitió el domingo en el canal de la televisión pública RAI3.

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