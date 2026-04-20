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Seísmo
Un terremoto de magnitud de 7,4 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami
EFE
Tokio
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