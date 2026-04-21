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Un hombre la emprende a tiros contra decenas de turistas en México

Una mujer ha muerto y otras 13 personas han resultado heridas durante un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en Ciudad de México. El atacante es un hombre de 27 años, que ha abierto fuego contra los cientos de turistas que visitaban los restos arqueológicos. En los vídeos se observa cómo algunos de ellos tratan de protegerse de los disparos tumbándose en el suelo. Varios minutos después, el tirador ha acabado quitándose la vida. Más información