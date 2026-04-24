Estados Unidos detiene al soldado que ganó 400.000 dólares al apostar por el secuestro de Maduro

Estados Unidos ha detenido este jueves a un soldado que presuntamente ganó más de 400.000 dólares al apostar por el secuestro y destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El Departamento de Justicia estadounidense señala directamente en un comunicado a Gannon Ken Van Dyke, un militar de operaciones especiales que habría participado en la polémica maniobra militar con la que el Pentágono logró descabezar el régimen chavista a principios de año.

Las autoridades federales le acusan de uso ilegal de información confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas y fraude electrónico.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro / Truth Social

"En lugar de proteger esa información como estaba obligado a hacer, Van Dyke decidió utilizar esa información clasificada para realizar operaciones en una plataforma de mercado de predicción en beneficio propio", afirma la acusación.

Beneficio del 1.242%

El pasado diciembre, Van Dyke se creó una cuenta en Polymarket, una popular plataforma de apuestas en línea. Apostó 33.933 dólares en cuatro pronósticos relacionados con el asalto a Caracas ordenado por la Casa Blanca, uno de ellos la captura de Maduro. Entonces, ambos parecían un acto cuánto menos improbable. Esa última apuesta le generó un beneficio del 1.242%, es decir, 404.222 dólares.

Pocos días después, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la operación relámpago contra Venezuela, un movimiento sorprendente incluso para parte de la administración republicana. El acierto de Van Dyke llamó la atención de los medios de comunicación e infundió la sospecha de un uso ilegal de información privilegiada. Polymarket avisó a las autoridades, que abrieron la investigación que hoy ha señalado públicamente al militar.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegando bajo custodia de las fuerzas estadounidenses al helipuerto de Wall Street, en el distrito neoyorquino de Manhattan, Nueva York, para ser llevado ante un tribunal / Kyle Mazza-CNP / Zuma Press / ContactoPhoto

El Departamento de Justicia indica en un comunicado que Van Dyke habría tratado de ocultar las pruebas de su potencial delito al tratar de eliminar su cuenta en Polymarket y cambiar la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta en una plataforma de criptomonedas.

Los fiscales del caso han indicado que el soldado estaba en el buque de guerra que participó en la captura de Maduro, si bien se desconoce exactamente cuál fue su implicación en el golpe.

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