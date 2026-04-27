El propio atacante ridiculizó la seguridad en el hotel donde se celebraba la cena de corresponsales con presencia de Trump

"Esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel con micrófonos ocultos, agentes armados cada tres metros, detectores de metales por todos lados. Lo que me encontré -¡quién sabe, tal vez me están gastando una broma!- es nada". Es un estracto del manifiesto que dejó escrito Cole Tomas Allen, el autor del conato de atentado en el Hotel Hilton durante la cena de corresponsales, donde añade: "Entro con varias armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que yo pueda ser una amenaza, este nivel de incompetencia es una locura, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo realmente competente". "Cualquier agente iraní podría haber traído una ametralladora pesada y nadie se habría dado cuenta", finaliza el profesor californiano de 31 años en un texto, publicado por 'The New York Post' donde argumentaba los motivos de su acción.

Allen se había hospedado en el hotel "un día o dos antes" del evento, tal y como ha confirmado el fiscal general interino Todd Blanche,en sustitución temporal de lacesada Pam Bondi. La seguridad alrededor de donde se celebraba la cena solo obligaba a pasar detectores de metales para entrar en el salón de baile. Para todo lo demás, bastaba una entrada en papel, o una captura de pantalla de la misma. De hecho, algunas manifestantes contrarias a la guerra lograron acceder casi hasta la puerta simplemente vestidas de gala.

Funcionarios familiarizados con el plan de seguridad para el evento han denunciado en las páginas de 'The Washington Post' que la Administración de Trump proporcionó un nivel de seguridad más bajo para la cena de corresponsales de la Casa Blanca que el que ha ofrecido en otras reuniones de altos funcionarios, a pesar de la presencia del presidente, su esposa y destacados miembros del Gabinete, entre ellos el vicepresidente JD Vance, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

"Un enorme éxito en seguridad"

Cuando tantos funcionarios se reúnen en un mismo lugar para actos oficiales como una investidura o el discurso del Estado de la Unión, el secretario de Seguridad Nacional suele poner al servicio secreto al mando de la coordinación de toda la seguridad mediante una designación formal conocida como “Evento Nacional de Seguridad Especial”. Sin embargo, esa designación, según el rotativo norteamericano, no se aplicó la noche del sábado en un evento al que también asistieron miles de periodistas y otros funcionarios gubernamentales.

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El fiscal general en funciones, Todd Blanche, declaró el domingo que no consideraba el incidente un fallo de seguridad ya que el atacante fue detenido antes de llegar al salón de baile. "Al contrario, fue un enorme éxito en materia de seguridad", dijo Blanche durante una entrevista con en la cadena CNN. "Quiero decir, si se piensa en lo ocurrido, el sospechoso apenas logró vulnerar el perímetro", abundó.

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