Sara Fernández

Aparece una estatua supuestamente firmada por Banksy en el centro de Londres

Una estatua firmada supuestamente por el elusivo artista británico Banksy ha aparecido en las últimas horas en el centro de Londres, aunque él no ha confirmado todavía su autoría por sus canales habituales. Es una escultura sobre un pedestal de un hombre de tamaño natural, vestido con un traje, que empuña una bandera que le tapa el rostro mientras parece marchar a paso firme, a punto de dar un salto al vacío.