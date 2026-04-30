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Un autobús urbano cae al río Sena en París

Un autobús urbano cae al río Sena en París

Lucía Feijoo Viera

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Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El autobús cayó al Sena en Juvisy-sur-Orge, al sur de París, y quedó completamente sumergido en el río antes de que se le colocaran cables para retirarlo. Se necesitaron hasta tres grúas para sacar el autobús del agua. Las autoridades informaron de que las cuatro personas a bordo -la conductora, su tutora y dos pasajeros- habían sido rescatadas sanas y salvas.

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