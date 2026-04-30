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Así capturó la policía al autor del apuñalamiento de dos judíos en Londres: "¡Tira el cuchillo!"

Así capturó la policía al autor del apuñalamiento de dos judíos en Londres: "¡Tira el cuchillo!"

Sara Fernández

Así capturó la policía al autor del apuñalamiento de dos judíos en Londres: "¡Tira el cuchillo!"

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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La policía británica ha mostrado las imágenes grabadas por la cámara corporal de los agentes que este miércoles se enfrentaron al sospechoso armado con un cuchillo en el norte de Londres. Armados con pistolas táser, los agentes le gritaron "¡Tírate al suelo!" y "¡Suelta el cuchillo!" antes de reducirlo con descargas eléctricas. Tras desarmarlo, lo esposaron en el lugar.

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