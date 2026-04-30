Israel intercepta a la Flotilla: "Están obligados a cambiar su rumbo"

Las autoridades israelíes han tenido la madrugada del jueves el primer encontronazo con la Flotilla Global Sumud, la expedición martítima internacional que pretende romper el bloqueo naval de Israel a Gaza. EL PERIÓDICO, que se encuentra a bordo de la embarcación 'Open Arms', ha sido testigo de una noche larga y muy tensa. Ya a la luz del día, Israel confirmaba la detención de 175 activistas de 22 barcos de los 57 que integraban el grupo.

"Les habla un navío israelí, cualquier intento de romper el bloqueo a Gaza será considerado una violación del derecho internacional. (...) están obligados a cambiar su rumbo (...) Cualquier intento de alcanzar Gaza pone su seguridad en riesgo y no deja a las Fuerzas de Defensa de Israel ninguna otra opción que tomar todas las medidas a nuestra disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal". Este fue el mensaje que recibieron las embarcaciones a las 20.43 horas del miércoles por parte de la Marina israelí. La locución abundaba en que si continuaban con el intento, abordarían los barcos y los tomarían, y acto seguido bloqueó las comunicaciones. Era noche cerrada. A las 3.47 comenzaron el abordaje y los arrestos.

Durante la mañana de este jueves, el buque 'Open Arms' está realizando un patrón de búsqueda para localizar un par de embarcaciones. El 'Tam Tam' se encuentra a la deriva después de que soldados israelíes la abordasen y rompiesen el motor y la última señal captada de este barco ha sido a las 10.26 horas, cuando se comunicaba con otra nave de la flotilla. También están rastreando la localización del 'Holy Blue', que se cree que también está a la deriva.

El resto de los buques, comandados por el 'Artic Sunrise' de Greenpeace, está intentando replegarse cerca de la punta suroeste de la isla griega de Creta para buscar refugio porque hay previsión de una fuerte tormenta en menos de 24 horas.

"Aguas internacionales"

La llegada de los buques israelíes la pasada madrugada sucedió en aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla, a un centenar de kilómetros (54 millas náuticas) de la costa cretense y a 671 millas de Israel. Lanchas militares se acercaron a los barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia los tripulantes y ordenándoles que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas. Los activistas fueron desembarcados y trasladados al país hebreo.

Según ha denunciado la oenegé Open Arms, la operación israelí tuvo lugar "ante la atenta vigilancia de Frontex", la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y "representa una escalada significativa y sin precedentes". "Aunque las embarcaciones se encontraban en la zona de búsqueda y rescate de Grecia y habían lanzado una señal de SOS, la guardia costera griega no cumplió con su obligación de prestarles auxilio", ha añadido la organización, que considera que "los principios más básicos del derecho marítimo e internacional han sido vulnerados" y reprocha a la Unión Europea su inacción ante la actuación de Israen el "aguas internacionales".

"Esto es piratería y ocurre en una zona SAR europea, a solo 45 millas de Grecia. ¿Qué hace Europa?", ha subrayado el fundador de Open Arms, Oscar Camps. "Esto es poner vidas en peligro, estamos ante violaciones graves del derecho internacional, ante el uso de la fuerza con civiles en alta mar", ha añadido.

"Condones y drogas"

Las recomendaciones israelíes, antes de interceptar los barcos y detener a los activistas, hacían hincapié en la obligación de hacer llegar la ayuda humanitaria a la población gazatí a través de las vías oficiales del puerto de Ashdod, con los pertinentes controles aduaneros.

"Esta es la 'ayuda médica' encontrada en la flotilla de publicidad engañosa: condones y drogas", escribió la cuenta de Exteriores de Tel Aviv, acompañando el mensaje con un vídeo y varios sobres plásticos.

Israel controla todos los puntos de entrada a la Franja de Gaza y ha sido acusada por la ONU y oenegés extranjeras de impedir la entrada de bienes al territorio, provocando escasez desde el inicio de la guerra en el enclave palestino, en octubre de 2023.

VÍDEO: FLOTILLA GLOBAL SUMUD

Un total de 57 barcos forman parte de la Global Sumud, que inició su travesía el 15 de abril en Bacelona con el plan de cruzar aguas griegas hasta alcanzar las costas de Turquía con el objetivo final de llegar a la Franja de Gaza y entregar ahí ayuda humanitaria. Se trata, según los organizadores, de "la mayor movilización civil marítima coordinada de la misión hasta la fecha".

Noticias relacionadas

En octubre de 2025, esta iniciativa ya organizó una travesía con más de 50 barcos, que fueron siendo interceptados a medida que se acercaban a Israel.