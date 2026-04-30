Magadán
Al menos ocho mineros sepultados en el derrumbe de una mina en el Lejano Oriente de Rusia
Los hechos ocurrieron en la mina de carbón a cielo abierto Kadikchanski del distrito Susumanski
EFE
Ocho personas podrían estar atrapadas bajo los escombros de un derrumbe ocurrido en una mina de carbón de la región de Magadán, en el Lejano Oriente de Rusia, según informó este jueves el Ministerio de Emergencias ruso.
"Recibimos un aviso de un desprendimiento de rocas en la mina de carbón a cielo abierto Kadikchanski del distrito Susumanski. Según informaciones preliminares, hasta ocho personas podrían estar atrapadas bajo los escombros", señaló la entidad, citada por la agencia rusa TASS.
Bomberos, rescatistas mineros y personal médico se dirigen al lugar del derrumbe, así como un helicóptero Mi-8 del Comando de Emergencias.
En la operación de rescate participan dieciséis personas y seis maquinarias pesadas.
El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) incoó a raíz del suceso una causa penal por violación de las normas de seguridad.
- Fallece un hombre en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz) tras un choque entre un coche y un camión
- 183 plazas: ésta es la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz de 2026
- Una mujer resulta herida grave tras ser atropellada por un autobús en Valdepasillas, Badajoz
- La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- El entrenamiento que arrasa en Badajoz: así es MyBarreClass, el método para tonificar glúteos, piernas y abdomen (y el alma)
- El pabellón de La Granadilla de Badajoz cambia de imagen y sustituye sus 5.046 asientos: así será su transformación
- Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)