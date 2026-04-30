Sara Fernández

Polémica en Colombia: Indígenas utilizan a niños como escudos humanos ante la policía

El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó con indignación a un video compartido en redes sociales por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, en el que se aprecia a indígenas de la comunidad embera, quienes protagonizaron una fuerte protesta frente al Ministerio del Interior, utilizando niños como escudos humanos durante enfrentamientos con la Policía antidisturbios. "Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad", fue lo que publicó Petro en su cuenta de la red social X.