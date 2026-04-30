¿Es Merz el nuevo objetivo de Trump? El presidente de EEUU amenaza con reducir las tropas en Alemania

¿Será Friedrich Merz el siguiente aliado transatlántico al que Donald Trump decide 'castigar' por no ceñirse devotamente a su línea respecto a Irán? ¿O bajará la cabeza el canciller tras encajar una reprimenda de la Casa Blanca? Por lo pronto, el tradicionalmente sólido eje Berlín-Washington ha sufrido varias sacudidas en pocos días, incluida la amenaza del presidente de EEUU de reducir el número de sus soldados en territorio alemán. El detonante fue una frase pronunciada el lunes por el canciller alemán, donde aseguraba que Irán "ha humillado" a Estados Unidos en las negociaciones para poner fin al conflicto, además de insistir en que Washington "no tiene una estrategia clara" en esa guerra.

La primera reacción de Trump a esa frase fue a través de redes sociales, con un mensaje en que sostenía que el canciller "no sabe de lo que habla", para rematar que "con razón le va tan mal a Alemania". A ese primer toque siguió el miércoles otro mensaje en que el presidente de los EEUU afirma estar "estudiando" una reducción de sus tropas en Alemania.

"Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania", aseguró Trump a través de Truth Social. La decisión podría ser anunciada en los próximos días, añadió. Alemania tiene en su territorio la base de Ramstein, la mayor de EEUU en la UE, y otras 40 instalaciones militares mayores o menores en todo el país, con un contingente total de 34.600 soldados, aproximadamente la mitad de los que tiene el ejército de EEUU en toda Europa. Ello convierte a Alemania en el segundo país, tras Japón, en cuanto a contingente militar estadounidense en su territorio.

Ramstein, con unos 9.000 soldados, es el centro de mando y punto neurálgico para el conjunto de operaciones militares estadounidenses, incluida la ofensiva sobre Irán como lo ha sido respecto a Ucrania. Es una base de soberanía estadounidense, a la que las autoridades alemanas no pueden acceder sin permiso expreso de su mando. Está ubicada en el suroeste de Alemania, sirve de base a operaciones aéreas y alberga la estación desde la que se dirigen los vuelos de los drones hacia Oriente Medio. Le siguen en relevancia la base de instrucción militar de Grafenwöhr, en Baviera, mientras que en Stuttgart, también en el sur, está el cuartel general del Comando Europa (EUCOM) y el de África (AFRICOM). En Wiesbaden, en el oeste, se encuentra la central europea de las fuerzas estadounidenses, en Spangdahlen están estacionados los F-16 de EEUU y en Büchel, asimismo en la mitad occidental, está el arsenal de armas nucleares estadounidense en territorio alemán.

Disgusto de Trump por críticas de Merz

Merz ha expresado reiteradamente su disconformidad con la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, especialmente por los estragos económicos que provoca el cierre del estrecho de Ormuz. Había advertido contra las incursiones israelíes en el sur del Líbano. Pero de acuerdo a la línea de Berlín respecto a EEUU e Israel ha observado cierta cautela a la hora de criticarlas abiertamente.

El término "humillación" era nuevo, pero los reproches a una falta de estrategia han sido reincidentes. También advirtió el líder alemán de que Teherán ha sabido aprovechar las debilidades diplomáticas occidentales en el proceso.

La primera respuesta de Trump se difundió durante la visita del Carlos de Inglaterra, en que el rey y el presidente se esforzaron en limar asperezas bilaterales. Le siguió ahora la amenaza directa de una reducción de sus soldados. Para Trump, todo cuestionamiento europeo ignora los avances logrados en materia de seguridad y contención del programa nuclear iraní. Este jueves, el republicano ha vuelto a cargar contra el jefe del Gobierno alemán y le ha instado "arreglar" su país "roto, especialmente en materia de inmigración y energía" y "poner fin a la guerra en Ucrania", en lugar de "interferir" en el conflicto con Irán.

La eventual reducción de tropas estadounidenses es un tema recurrente, que siempre levanta ampollas en Alemania sobre todo por sus efectos económicos. Se estima que la presencia de estos soldados aporta unos 2.000 millones de euros a la Hacienda pública. Hay que tener en cuenta que, solo en Ramstein, a los 9.000 soldados se suman familiares y empleados civiles de la base, con un total de 50.000 personas.

De los reproches a España y Reino Unido al toque a Berlín

Merz, quien en su última visita a Washington no fue capaz de defender ni a España ni al Reino Unido de los ataques públicos de Trump, se ve confrontado ahora a la virulencia verbal del jefe de la Casa Blanca. Fue en marzo, cuando en una comparecencia en el despacho Oval asistió sin rechistar a las amenazas de Trump de lanzar un embargo comercial contra España. Recriminó a renglón seguido el presidente a Londres su falta de apoyo a la ofensiva contra Irán.

"La relación personal entre el presidente estadounidense y yo sigue siendo, desde mi punto de vista, invariablemente buena", afirmó Merz el martes, tras las primeras críticas de Trump. Este miércoles, con la amenaza directa de reducción de tropas, el canciller se limitó a apremiar a Irán y ensalzar la relación transatlántica.

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"Irán no puede seguir tomando como rehén a toda la región y al mundo entero. Teherán debe poner fin al programa nuclear militar. No debe haber más ataques contra Israel y los socios de la región. Estamos en contacto estrecho con nuestros socios, especialmente en Washington", aseveró.

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