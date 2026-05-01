Exteriores se moviliza para liberar al español de origen palestino de la Flotilla, a quien Israel acusa de ser un "activista de Hamás"

El Ministerio de Exteriores de España ha anunciado este viernes que está en contacto con las autoridades israelíes para que liberen a Saif Abukeshek, el español de origen palestino retenido junto al brasileño Thiago Ávila para su traslado a Israel. "Saif Abukeshek habría sido ilegalmente retenido por Israel y estaría siendo trasladado en estos momentos a ese país. Exigimos su liberación inmediata, exactamente igual que el resto de los ciudadanos españoles", ha dicho el ministro español José Manuel Albares.

El Gobierno de España ha emitido junto con el de Brasil un comunicado de condena por la detención de los dos activistas, que han calificado de "atropello al derecho internacional" al haberse producido en aguas fuera de su jurisdicción. Ambos países exigen a Israel el retorno inmediato de sus ciudadanos y que se facilite el acceso consular para su asistencia y protección.

El Gobierno de Tel Aviv ha confirmado que se ha llevado a los dos activistas para ser "interrogados", después de confirmar que el resto de los alrededor de 175 activistas de la Global Sumud Flotilla se encuentran ya en territorio griego, en la isla de Creta. Entre los liberados hay "cerca de 30 españoles", según Albares.

Activistas de la Global Sumud Flotilla desembarcan en Creta / COSTAS METAXAKIS / AFP

Fuentes de Exteriores han asegurado que se están llevando a cabo contactos a "niveles técnicos y diplomáticos" de los ministerios y embajadas de los distintos países implicados. "Las embajadas y consulados de España en Grecia e Israel están movilizados para prestar toda la protección tanto al ciudadano español tan pronto se pueda".

"Secuestro" en aguas internacionales

"Tememos por su integridad", ha dicho la activista y miembro de la flotilla Reyes Rigo, que se ha mostrado especialmente preocupada por la situación de Abukeshek.

Israel dice que le considera "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista", mientras que el brasileño Thiago Ávila es "sospechoso de actividades ilegales".

En un mensaje comunicado, la Embajada de Israel en España asegura abiertamente que Abukeshek "es un activista de Hamás, mantiene contacto con activistas de Hamás y está implicado en actividades de seguridad contra Israel". "No se trata de un activista inocente, sino de un individuo con conexiones probadas con el terrorismo". Según la embajada, "actúa en nombre" del Comité Popular Palestino en el Exterior (PCPA), entidad que ha sido designada organización terrorista por Israel y EEUU por considerar que tiene contactos con la milicia islamista que gobierna de facto en Gaza.

"La flotilla no es una acción humanitaria, sino una provocación con respaldo de organizaciones vinculadas al terrorismo", añade la nota de la legación diplomática, antes de destacar que ya ha trasladado la información sobre estas organizaciones al Gobierno español "a lo largo de los años", así como también "información concreta sobre este individuo", en referencia a Abukeshek.

"Pueden ser ejecutados"

"El miércoles por la noche fueron secuestrados a 1.500 kilómetros de los territorios ocupados y ya se sabe por qué han hecho esto. Sacan a nuestros compañeros y se los llevan ahora mismo. Pueden ser ejecutados y tememos por su integridad", ha afirmado Rigo. La activista ha exigido a los países europeos y a los gobiernos que frenen la impunidad de Israel.

Es la segunda vez que Abukeshek es detenido por Israel tras intentar llegar con ayuda humanitaria a Gaza. En junio de 2025 fue arrestado y expulsado de Egipto mientras intentaba coordinar la campaña 'La Marcha hacia Gaza' a través del paso de Rafah. Y también organizó la primera Flotilla Global Sumud que partió del puerto de Barcelona el pasado verano. "No somos los héroes ni los protagonistas", dijo entonces el activista. "La hambruna que vive el pueblo palestino no es un desastre natural. Es una estrategia deliberada para eliminar a los palestinos. Por eso nos movilizamos", añadió.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también ha exigido este viernes la "inmediata" puesta en libertad de los dos activistas de la Global Sumud Flotilla. Ha asegurado que "estamos ante un secuestro", informa EFE.

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"Exigimos la liberación de manera inmediata del ciudadano español y del brasileño que Israel ha secuestrado. Es un secuestro porque asaltar embarcaciones en aguas internacionales vulnera todo el derecho del mar y las convenciones del derecho humanitario", ha dicho Urtasun, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la manifestación del Primero de Mayo.

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