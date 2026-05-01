Trump acusa a la UE de violar el pacto comercial y elevará al 25% los aranceles a los vehículos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la Unión Europea (UE) de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que como consecuencia, elevará al 25% el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque comunitario.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump insistió en que "queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en EEUU, no se aplicará ningún arancel". "Actualmente hay muchas plantas de automóviles y camiones en construcción, con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares; una cifra récord en la historia de la fabricación de vehículos. Estas plantas, dotadas de trabajadores estadounidenses, abrirán sus puertas muy pronto", agregó.

El mandatario estadounidense celebró que "¡nunca antes se había visto nada igual a lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos!", en referencia a los compromisos de inversión de los países con los que Washington ha cerrado acuerdos comerciales en busca de una rebaja de los llamados aranceles "recíprocos" que ha impuesto.

Arancel global del 10%

Tras este revés, el presidente estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.

A mediados de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos a cambio de que EEUU exporte la mayoría de los suyos al 0%.

El pacto comercial aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia, de soberanía danesa.

Mudarse a EEUU

En declaraciones a los periodistas congregados en la Casa Blanca, Trump ha reiterado que, bajo la opinión de su administración, la UE "no se estaba adhiriendo" al acuerdo comercial que vincula a ambos bloques. Como resultado de los nuevos aranceles, que suponen un nuevo punto de tensión entre Bruselas y Washington, el magnate neoyorquino ha remarcado que los fabricantes de coches se verían obligados "a mover su producción mucho más rápido a los EEUU".

Esta decisión, en línea con los arrebatos de Trump en materia comercial, imprime una nueva capa de presión sobre los fabricantes de automóviles. Tal y como destaca 'Bloomberg', las compañías del sector han visto menguar sus ingresos y aumentar sus costes a causa de las políticas erráticas del mandatario estadounidense.

Europa protesta

Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, afirmó que el comportamiento de Trump era inaceptable y que la UE está respetando el acuerdo. Lange reiteró que el Parlamento está elaborando la legislación necesaria para ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos y espera darlo por concluido en junio.

"Estados Unidos ha incumplido el acuerdo en repetidas ocasiones", declaró Lange a Bloomberg el viernes, refiriéndose a los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de acero y aluminio. "Esta última medida demuestra lo poco fiable que es la parte estadounidense".

Varias marcas afectadas

En cuanto a las compañías que recibirán más directamente el impacto, el grupo neerlandés Stellantis, que exporta a los EEUU modelos de Alfa Romeo, Fiat y Maserati desde la UE, es uno de los más señalados. Esta circunstancia se ha reflejado rápidamente en su cotización: los títulos del fabricante han llegado a retroceder hasta un 3,6% en su cotización en la bolsa de Nueva York.

Son varias las compañías automotrices europeas que ya cuentan con operaciones en EEUU. Volkswagen, Mercedes y BMW, además de Stellantis, son algunas de ellas. BMW comunicó el pasado mes de marzo a sus inversores que ya no cuenta con un margen considerable para mejorar la rentabilidad de sus procesos de fabricación, a causa de dos motivos: los vaivenes de los aranceles y la creciente competencia con China.

Una advertencia que se ha cumplido

El exCEO de Renault, Luca de Meo, ejemplificó de forma clara la disyuntiva ante la que se encuentran los fabricantes europeos debido a la fiera competencia china. En una carta abierta enviada a las autoridades de la UE, el ejecutivo reclamó a Europa el objetivo de lograr una competencia equlibrada en la industria frente al mercado chino.

La carta, enviada en 2024, ya advertía de que "la industria automovilística se ve amenazada por la ofensiva de los vehículos eléctricos chinos", ya que el país asiático "está logrando un rápido avance en el segmento de los vehículos 100% eléctricos".

Adelantando por la izquierda

Esta premonición ha terminado cumpliéndose. Según los datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), las marcas más vendidas en 2025 fueron Grupo Volkswagen (3,57 millones), Stellantis (1,89 millones) y Renault (1,35 millones).

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Sin embargo, el fabricante chino BYD, uno de los emblemas de la industria del país, ha logrado aumentar sus ventas en el año un 268,6%, hasta las 187.657 unidades, mientras que las compañías europeas suben de forma mucho más modesta, o incluso caen.

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