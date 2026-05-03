Israel prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla, uno de ellos es español

Los dos activistas de la Global Sumud Flotilla seguirán detenidos dos días más en Israel. Así lo ha confirmado el Tribunal de Magistrados de Ashkelon, en el sur del país, al anunciar la extensión hasta el martes 5 de mayo de la detención del brasileño Thiago de Avila y el hispanopalestino Saif Abukeshek. Las abogadas de los activistas han denunciado que no se han presentado cargos formales contra ninguno de los dos, ya que ambos "permanecen en la etapa previa a la acusación formal, bajo interrogatorio continuo", según afirma un comunicado de prensa de la organización israelí de derechos humanos, Adalah, quién está llevando el caso de Avila y Abukeshek.

"Durante la audiencia, el fiscal del Estado israelí solicitó una prórroga de cuatro días de la detención de los activistas, presentando una lista de presuntos delitos, entre ellos, colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista", explica el comunicado de esta organización que significa justicia en árabe y que es el primer centro jurídico palestino sin ánimo de lucro y no sectario en Israel con más de tres décadas de trayectoria. Las abogadas de Adalah han argumentado ante el tribunal que "todo el proceso judicial es fundamentalmente defectuoso e ilegal".

Abukeshek y de Avila fueron detenidos en aguas internacionales cercanas a la costa griega el pasado 30 de abril cuando se dirigían a una misión para entregar ayuda humanitaria a Gaza. Su arresto tuvo lugar a 600 kilómetros de la Franja. La flotilla, compuesta por 58 embarcaciones, 22 de las cuales fueron interceptadas por la Armada israelí, zarpó de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza. Las autoridades israelíes afirmaron haber deportado a unos 175 activistas, dos de los cuales fueron llevados a Israel para ser interrogados. Esta mañana la Global Sumud Flotilla ha compartido imágenes de ambos activistas en el banquillo de los acusados de un tribunal israelí. A ambos se les ve visiblemente afectados tras varios días de aislamiento y el inicio de una huelga de hambre este sábado para protestar "en contra de su detención ilegal y los malos tratos recibidos".

"Sin fundamento legal"

Las abogadas de los activistas han alegado frente al tribunal que "no existe fundamento legal para la aplicación extraterritorial de estos delitos a las acciones de ciudadanos extranjeros en aguas internacionales", cuestionando la jurisdicción del Estado. Adalah ha denunciado que de Avila y Abukeshek "no solo fueron detenidos en aguas internacionales sin autorización legal, sino que también han testificado haber sufrido graves abusos físicos que constituyen tortura, incluyendo palizas, aislamiento y haber sido mantenidos con los ojos vendados durante días en alta mar". Ambos permanecen aislados en el centro de detención de Shikma en la ciudad sureña israelí de Ashkelon. Israel les acusa de vínculos con Hamás a través de la organización a la que ambos pertenecen, la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero.

De los 30 españoles participantes en la flotilla detenidos por el Ejército israelí, sólo Abukehsek había sido ilegalmente retenido por sus fuerzas. El resto han desembarcado en la isla griega de Creta. "Le digo varias cosas a[l primer ministro israelí, Binaymín] Netanyahu", exigió el presidente Pedro Sánchez en un acto de campaña del PSOE en Andalucía. "La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos; la segunda, que siempre vamos a defender el Derecho Internacional y esta es una nueva violación del Derecho Internacional; y la tercera, que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del Gobierno israelí”, ha defendido entre aplausos. Ambos activistas han recibido una visita consular de los representantes de sus países en Israel. La de Abukeshek duró apenas 10 minutos.