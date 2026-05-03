En una zona de acantilados
Dos militares estadounidenses desaparecen durante unas maniobras de African Lion en Marruecos
Fuerzas de EEUU y de Marruecos los buscan desde el sábado por la noche en una zona de acantilados
EFE
Dos militares estadounidenses que participan en los ejercicios militares "African Lion 2026" han sido dados por desaparecidos desde la noche del sábado en una zona de entrenamiento de Cap Draa, en las proximidades de la ciudad de Tan-Tan, en el sur de Marruecos.
El Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM, con sede en Stuttgart en Alemania) informó este domingo que las fuerzas estadounidenses, marroquíes y otros recursos vinculados a African Lion iniciaron de inmediato operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, incluyendo medios terrestres, aéreos y marítimos. "Nuestra prioridad son los miembros del servicio implicados y sus familias", se lee en el comunicado.
Por su parte, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos (FAR) detallaron en su cuenta en Facebook que los militares desaparecieron este sábado a las 21.00 hora local, en una zona de acantilados en Cap Draa, y añadieron que se han abierto investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente.
La actual edición de los ejercicios militares African Lion, el mayor entrenamiento anual en África liderado por Estados Unidos, comenzó el 20 de abril y se desarrollará hasta el 8 de mayo en varias localidades como Agadir, Tan-Tan, Benguerir, Taroudant, Tifnit y Dajla, con la participación de más de 40 países.
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