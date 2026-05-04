Violencia en EEUU
Heridas diez personas en un tiroteo durante una fiesta en un lago en la ciudad estadounidense de Oklahoma
La policía ha informado de que todavía no se ha efectuado ninguna detención
EP
Al menos diez personas han resultado heridas a causa de un tiroteo registrado durante una fiesta en el lago Arcadia, ubicado en los alrededores de la ciudad estadounidense de Oklahoma, capital del estado homónimo (centro), según ha confirmado la policía, sin que por ahora se hayan registrado detenciones ni haya detalles sobre el incidente.
La policía de la localidad de Edmond ha detallado en un comunicado en redes sociales que el tiroteo ha tenido lugar poco después de las 21.00 horas (hora local) durante una fiesta en el lago Arcadia, antes de apuntar que al menos diez personas han sido trasladadas ya a diversos hospitales de la zona.
"Se espera que el número total de víctimas cambie, dado que otros individuos han ido por su propio pie a hospitales de la zona", ha dicho, antes de apuntar que por ahora no hay detalles sobre la gravedad de los heridos. "No hay sospechosos bajo custodia", ha señalado, al tiempo que ha reclamado a cualquiera con información sobre el caso que contacte con las autoridades.
"Situación muy aterradora"
La portavoz de la policía de Edmond, Emily Ward, ha reconocido que el incidente fue "una situación muy aterradora" y ha asegurado que los agentes "trabajan extremadamente para hallar a los sospechosos", tal y como ha recogido la cadena de televisión estadounidense CBS.
El lago Arcadia, situado al norte de Oklahoma, es un embalse artificial usado para el control de inundaciones y supone además un importante centro recreativo en la zona, a la que acude la población para pescar, montar en barca y acampar. Por su parte, Edmond fue en 1986 escenario de unos tiroteos en el ámbito laboral más sangrientos de Estados Unidos, con catorce muertos a manos de un trabajador de correos.
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