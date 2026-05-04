Al menos 2 muertos y 20 heridos en un atropello intencionado en la ciudad alemana de Leipzig

Al menos dos personas han muerto y unas 20 han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, al ser arrolladas por un automóvil en una zona peatonal del centro de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, informaron fuentes policiales de la capital del land de Sajonia. Se trata de un atropello múltiple intencionado, cometido por un hombre de 33 años y de nacionalidad alemana que tenía antecedentes policiales, según el ministro del Interior sajón, Armin Schuster.

El atropello múltiple se produjo a media tarde, en una hora punta en cuanto a afluencia ciudadana en esa céntrica zona, muy frecuentada también por turistas. Por el momento se desconoce el transfondo o motivación del conductor, que según algunos medios sufría transtornos mentales, extremo que está aún siendo objeto de investigación. El ministro regional del Interior se limitó a comentar que, por principio, las personas que cometen un atropello múltiple de forma intencionada sufren algún tipo de transtorno.

El portavoz policial Axel Schuh informó poco después del atropello de que al menos 20 personas habían tenido que ser atendidas, sea por lesiones físicas o por la conmoción sufrida. El alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, llamó a la calma desde el lugar de los hechos y aseguró que, tras la detención del conductor, no persiste ninguna amenaza para la seguridad pública en Leipzig, puesto que todo indica que actuó en solitario.

Según testigos presenciales, el conductor irrumpió con un Volkswagen Tiago a gran velocidad por la calle Grimmaische Straße, en el centro de la ciudad. Su velocidad estimada se sitúa entre los 70 y 80 kilómetros por hora. En un primer momento trató de huir, pero poco después fue detenido.

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Aproximadamente 10 ambulancias y unos 40 efectivos del cuerpo de bomberos y personal sanitario se encuentran en el lugar del accidente. Los comercios de la zona peatonal han quedado prematuramente cerrados y toda la zona se encuentra precintada. Algunos medios afirman que el autor del atropello presentaba signos de inestabilidad en el momento de su detención.

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