Alexander Sell, eurodiputado de Alternativa para Alemania (AfD): "El euro es una catástrofe, el mercado común es una buena idea"

Alexander Sell (Frankfurt, Alemania, 1980) es eurodiputado de Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), el partido de ultraderecha que ayudó a fundar en 2013. AfD es el principal grupo de la oposición en el Bundestag, con 152 escaños del total de 630. Fue designado como organización de extrema derecha por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania. "La comprensión del pueblo basada en la etnicidad y la ascendencia que prevalece dentro del partido es incompatible con el orden democrático libre", dijo dicha agencia de inteligencia nacional. Sin embargo, la decisión ha sido posteriormente suspendida por un tribunal de Colonia.

Sobre el partido pesa un cordón sanitario impuesto por los partidos mayoritarios. Ese cordón sanitario se ha extendido al Parlamento Europeo, donde sus 15 miembros se encuentran políticamente aislados y fuera de los dos grandes grupos de ultraderecha (Patriotas por Europa y Conservadores y Reformistas de Europa).

Sell confiesa a EL PERIÓDICO que él sí tiene relación con eurodiputados españoles como Hermann Tertsch, de Vox, e incluso del PP. Atendió a este diario el pasado miércoles, durante el pleno de Estrasburgo del Europarlamento. Habla español porque lo aprendió en México, donde trabajó como profesor.

El Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta de presupuesto para la UE hasta 2034 que incluye la idea de recaudar fondos propios con impuestos a las grandes tecnológicas, entre otras cosas. ¿Cuál es su posición?

Nosotros creemos que la Unión Europea está gastando demasiado. No queremos que la Comisión tenga más poder. Pensamos que la Unión Europea no debe convertirse en un Estado o una república, sino seguir siendo una alianza de naciones soberanas. Por eso, estamos en contra de cualquier propuesta que aumente el poder de la Unión Europea.

¿Cómo debería ser esa Unión Europea?

Básicamente, queremos volver a algo parecido a lo que era la comunidad económica antes del Tratado de Lisboa. Creemos que el euro es una catástrofe pero el mercado común es una buena idea. También el control de fronteras. Si hay libre circulación de personas y bienes, hay que proteger conjuntamente las fronteras exteriores.

¿Qué falló en ese modelo?

En 2015, con los Reglamentos de Dublín II, los alemanes no asumimos la protección de fronteras. Dejamos a Grecia sola. Ese fue el error. Se dijo: si no tengo frontera con ese país, no es mi responsabilidad. Nosotros creemos que la protección de fronteras sí es una competencia común.

¿Y en política exterior y seguridad?

Como países individuales, Alemania, Francia o España somos pequeños frente a potencias como Estados Unidos o China. Por eso sí creemos que hay que coordinarse en seguridad y relaciones exteriores.

¿Cuál es su posición sobre una defensa común europea?

El partido aún no tiene una posición cerrada. Pero no estamos de acuerdo con que la Unión Europea compre armas en Estados Unidos. Si queremos soberanía, tenemos que proteger nuestra industria militar. Europa debería ser más independiente de Washington.

Alexander Sell Alternativa Por Alemania Parlamento Europeo+ / AfD

Desde fuera se percibe que ustedes no son un partido atlantista, incluso piden la salida de bases estadounidenses en Alemania.

Es un debate interno. En el este de Alemania hay más simpatía hacia Rusia por razones históricas. En el oeste, al contrario: la generación de mis padres creció viendo a Rusia como enemigo. Ese debate entre este y oeste existe dentro del partido.

Sobre conflictos internacionales, por ejemplo la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Cuál es su posición?

Nuestra posición es no implicarnos. No tenemos capacidad para hacerlo y el estado del Ejército alemán es malo. Además, la intervención de Estados Unidos no estuvo bien pensada. Alemania depende del comercio y la situación económica es mala. Podríamos enviar a la Marina para proteger rutas en el estrecho de Ormuz, pero primero deben cesar las hostilidades y Estados Unidos debe definir claramente sus objetivos estratégicos.

¿Y sobre Gaza?

Es un tema muy sensible en Alemania. El partido ha criticado levemente a Israel. Desde mi punto de vista, lo importante para nosotros es dejar de financiar Gaza. Al final estamos financiando a Hamás.

¿Cree que dinero alemán ha acabado en manos de Hamás?

Sí, eso se ha dicho en la embajada de Israel. Al final, quien gobierna Gaza desde hace años es Hamás. Si mandas dinero allí, acabas tratando con ellos. Esa es nuestra visión general en ayuda internacional. Alemania debe dejar de enviar dinero a tantos sitios. Estamos enviando dinero a países como China o la India como ayuda al desarrollo, pero son países que tienen incluso programa espacial y nosotros no.

¿Y sobre Ucrania?

Alemania es ahora el principal financiador, con unos 11.000 millones el año pasado, según el Instituto de Kiel. Después vienen Reino Unido, Noruega y Dinamarca. Francia, Italia o España no están en ese nivel.

¿Cómo ven a Binyamín Netanyahu y a Israel? ¿Es un riesgo para Europa, o un aliado?

Ahí el partido también está dividido. Antes del conflicto con Irán había más apoyo a Estados Unidos e Israel. Sobre Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance criticó el cordón sanitario contra nosotros y en la Estrategia de Seguridad Nacional dijeron que iban a apoyar a los partidos "patriotas" como nosotros. Había simpatía, pero esa simpatía ha disminuido tras los ataques de Irán: es un aliado, pero no estable. Sobre Israel, en Alemania existe la idea de la razón de Estado respecto a Israel, lo que implica un apoyo estructural. En algunos estados se está pensando en prohibir los cánticos "desde el río hasta el mar". Hay la tentación de convertirnos en los protectores de los judíos y aliados de Israel, porque nos llaman racistas y antisemitas. Pero la amenaza de los judíos en Alemania no somos nosotros, sino los musulmanes. Pero dentro del partido hay dudas por lo que está pasando en Gaza, el Líbano e Irán. Al final, la posición que se está imponiendo es una especie de aislacionismo, dejar de enviar dinero tanto a Palestina como a Israel.

Sobre Rusia, ¿existe sintonía con el régimen de Putin?

En la antigua Alemania del Este sí hay cierta simpatía histórica, algunos de más de 60 años siguen sabiendo hablar ruso. También hay una tradición de buena relación. Por ejemplo, Alexander Gauland decía que a Alemania le iba bien cuando estaba bien con Rusia.

Durante la época de Angela Merkel hubo un boom industrial gracias al gas ruso barato.

Nunca habríamos sido tan dependientes si no hubiéramos abandonado la energía nuclear y el carbón. Cambiamos todo a gas ruso. Es nuestra culpa que nos hiciéramos dependiente del gas ruso.

¿Con el Gobierno de Putin hay buena relación ahora?

Algunos miembros del partido adoptan posiciones contrarias al consenso por defecto. Si todos están contra Rusia, algunos se posicionan a favor. Es una actitud de oposición al sistema. Dicen que hay que hablar con todos. Pero también se ha visto que viajar a Moscú no da votos. Las elecciones se ganan con temas como el precio de la gasolina. Rechazando lo que representa la Comisión Europea o la Administración de Joe Biden, el Occidente del cambio climático, LGTBIQ+, sin fronteras, esa ideología de las élites... de la oposición a eso viene la simpatía de algunos hacia Putin. Pero eso fue antes de la invasión de Ucrania. Uno de nuestros diputados viajó a Sochi (Rusia) y eso fue un escándalo dentro del partido.

¿Condenan la invasión de Ucrania?

Sí, hay un documento del grupo en el Parlamento Federal que critica la invasión y la define como un crimen de derecho internacional. Pero también se considera que fue provocada por el movimiento de expansión de la OTAN.

¿Están aislados políticamente aquí en el Parlamento Europeo? ¿Con quién tienen más relación?

Con los Patriotas por Europa (el grupo donde se encuentra Vox). Hermann Tertsch me va a visitar la semana que viene a Berlín. También con el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

¿Y del resto de grupos?

Yo hablo con algunos del Partido Popular. En el Partido Popular Europeo siento que hay mucha presión para que trabajen juntos con otros grupos de la derecha. Rumanía, Eslovenia, miembros del PPE hablan con ellos.

En el fondo de esto hay una acusación de neofascismo. ¿Es usted neofascista?

No. Yo siempre he votado liberal. Creo en la economía de mercado, en la competencia. Y en valores como la familia y la tradición, que sirven para tener una orientación en la vida. No me gustan esas etiquetas. Quien conoce AfD sabe que es un partido muy poco jerárquico, casi anárquico. Está formado por individuos particulares que se metieron en política. No hay una estructura rígida. Yo estuve cuando se fundó en 2013.

¿Hay algún documento denunciando el nazismo?

En el programa básico hay referencias, un párrafo: se reconoce que es un crimen sin comparación. Pero creemos que ese tema tiene demasiado peso y atención en la política actual alemana. Creo que la UE funciona porque los alemanes no tienen una identidad propia. Muchos alemanes han sustituido su identidad nacional por una identidad europea. Yo mismo lo pensaba antes. Pero yo estoy orgulloso de Alemania, la historia de Alemania es más que los años del nazismo. Hay elementos de los que estar orgullosos.

¿Existe riesgo de ilegalización del partido después del informe de los servicios secretos?

No lo creo. Hubo una sentencia en Colonia que dijo que los informes de los servicios de inteligencia no eran suficientes para prohibir el partido. Muchos dicen que eso es una señal de que la idea de la ilegalización no es posible. Además, Estados Unidos nos ha ayudado bastante en eso.

¿Hay alguna posibilidad de que lleguen al poder? ¿Han formado alguna coalición, siquiera local, o necesitan más del 50% para poder gobernar?

A nivel nacional no, porque nadie quiere pactar. Pero en regiones como Sajonia-Anhalt estamos cerca del 40%. Si otros partidos caen por debajo del 5%, podríamos acercarnos a la mayoría: en ese caso no necesitaríamos el 50%. Yo he escuchado rumores de que allí, en la CDU, que sufrieron con el socialismo, si deciden formar una coalición con comunistas o socialistas, eso puede ser que el grupo en el Parlamento federal se podría dividir. Algunos se separarían y se unirían a nosotros.

¿El cordón sanitario puede romperse a nivel nacional?

Puede empezar a romperse a nivel regional. Si ocurre en un estado, puede extenderse después al nivel nacional. Algunos se pueden preguntar también: si en Bruselas la CDU ha votado con la extrema derecha el Reglamento de Retornos de inmigrantes, ¿por qué no puede hacerlo en Berlín?

Durante esta entrevista ha mostrado cosas sobre las que la AfD no tiene postura común. Sobre los musulmanes en Alemania, unos ocho millones, ¿la tienen?

No es un problema si se integran. El problema es el islamismo político. Si la religión es privada, se acepta. Si tiene una misión política, no.

¿Existe el islamismo político en Alemania?

Sí. En Berlín, el Partido Socialdemócrata está dominado por los islamistas. Acaban de elegir al nuevo líder, y quitaron a uno de los candidatos porque no quería denunciar el racismo antimusulmán. En una entrevista dijo que el islamismo está ganando mucha fuerza en el S&D. Es un fenómeno que en Francia lo llaman islamoizquierdismo. En Alemania se empieza a ver que los partidos de la izquierda están colaborando con los islamistas...

Pero, ¿con los islamistas o simplemente con candidatos musulmanes?

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Es correcto. Ganan votos con temas que importan a los musulmanes. La izquierda, por primera vez en su historia, ha ganado un candidato en un distrito del oeste de Berlín. Lo hicieron ganándose a los jóvenes y a los musulmanes, criticando a Israel. Creo que ese fenómeno va a ser más importante en el futuro.

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