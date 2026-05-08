María Corina Machado califica de "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero

La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, calificó este jueves como "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero, quien durante meses fue calificado como desaparecido por su madre, Carmen Navas.

"A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron", dijo Machado en un mensaje en redes sociales.

La opositora recordó que "durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada" y, aseguró, que la "respuesta fue la burla y el silencio" y fue hasta hoy que informaron sobre su fallecimiento.

"Esto no es solo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta. Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia", añadió.

El Comité de Derechos Humanos de su partido Vente Venezuela (VV) había repudiado más temprano en un comunicado publicado en X "la trágica noticia sobre el asesinato" de Quero.

A juicio del Comité, este "no es un fallecimiento común", sino "un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I (donde permanecía Quero según el Gobierno), centro de torturas donde se cometen tratos crueles e inhumanos, y en el que actualmente permanecen decenas de presos políticos venezolanos y extranjeros".

El Gobierno de Venezuela confirmó este jueves la muerte de Quero, aunque el deceso se produjo en julio de 2025, aseguró en un comunicado el Ministerio para los Servicios Penitenciarios, algo que ha sido cuestionado por varias organizaciones y líderes opositores.

Quero fue detenido el pasado 3 de enero de 2025 y permanecía recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, pero fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo", según la versión gubernamental.

"Luego de diez días bajo atención médica, el 24 de julio del 2025 a las 11:25 p.m., falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria (a) tromboembolismo pulmonar", dijo el Ministerio.

La Fiscalía anunció el inicio de una investigación penal, luego de que la Defensoría del Pueblo y varias ONG pidieran una averiguación exhaustiva e independiente sobre la muerte del preso político.

El pasado lunes, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que Quero fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza de Caracas, en enero de 2025.

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Himiob apuntó, con base en un informe de la ONG, que el "motivo aparente" de la detención se remonta al pasado institucional de Quero, dado que "supuestamente" prestó servicio militar en 2023.