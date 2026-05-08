Ucrania
Registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil tras el impacto de un dron
La situación en Ucrania, y particularmente en la región norteña de Kiev, la radiación sigue estable a las 11.00
EP
Las autoridades de Ucrania han informado este viernes de que se ha registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tras el impacto de un dron en el marco de la invasión rusa, si bien han confirmado que de momento los niveles de radiación siguen siendo "estables".
"La situación en Ucrania, y particularmente en la región norteña de Kiev, la radiación sigue estable a las 11.00. Los bomberos continúan trabajando en la Zona de Exclusión de Chernóbil para apagar el incendio", ha indicado el Servicio Estatal de Emergencias en un mensaje difundido a través de Facebook.
Asimismo, ha pedido a la población que, "ante informaciones contradictorias, atiendan únicamente a los anuncios que vengan de canales y fuentes oficiales". "El Servicio de Emergencias informará debidamente sobre la situación de la radiación en el país", ha aclarado.
Las autoridades estiman que el fuego cubre un área de unas 1.100 hectáreas, si bien las labores de extinción siguen adelante a pesar de los fuertes vientos, que están propagando el fuego rápidamente.
- Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz
- La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
- Así ha sido el atraco a mano armada en un estanco de Badajoz: 'Fue directa a la trabajadora y le puso la pistola en el abdomen
- Detenido por atracar a punta de pistola un estanco de Badajoz y llevarse 1.000 euros
- Pillan a un vecino de Badajoz circulando a 129 kilómetros por hora en una vía urbana de Talavera la Real
- El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: 'Queremos que conozcan nuestro trabajo
- Javier Bejarano: 'Cardiología en Badajoz era mi primera y única opción