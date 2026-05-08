Tensión
Los atracadores de un banco se atrincheran en su interior con varios rehenes en la ciudad alemana de Sinzig
Un importante dispositivo policial se ha desplegado en la zona
Varios atracadores se han atrincherado en el interior de una filial bancaria de la pequeña localidad de Sinzig, en el suroeste de Alemania, tras tomar como rehenes al conductor de un furgón blindado y otras personas, según el canal privado de televisión NTV. En los alrededores de la filial, una sucursal del Volksbank, se ha desplegado un fuerte dispositivo policial, que ha acordonado toda la zona, mientras se ha advertido a los vecinos de que no salgan ni entren de sus casas mientras dure el operativo.
La alarma se activó sobre las 09.00 de la mañana, hora alemana. Poco después, la policía difundió un comunicado advirtiendo del operativo y calificando de "estabilizada" la situación en torno al cordón de seguridad, así como de que no había peligro para los ciudadanos que se encuentren fuera de ese radio.
Sinzig es una localidad de unos 17.500 habitantes, situada entre las ciudades de Bonn y Coblenza y forma parte del 'land' de Renania Palatinado, fronterizo con Luxemburgo y Francia,
Las informaciones sobre el número de atracadores y de rehenes están aún por verificar. Por parte de la policía, se ha confirmado solo que está retenido el conductor del furgón blindado, pero según el diario 'Bild' y otros medios locales hay al menos otro empleado del banco.
Las imágenes difundidas por el canal privado de televisión NTV muestran al vehículo blindado de transporte de dinero ante la filial bancaria, así como al fuerte despliegue de policías en sus inmediaciones. "No podemos dar detalles sobre el número de personas que se encuentran atrincheradas o retenidas en el interior del banco por razones tácticas. Lo que digamos puede ser utilizado por los implicados y entorpecer el operativo", explicó a ese canal el portavoz policial Jürgen Fachinger
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