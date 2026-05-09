Hungría "entierra" la era Orbán con un parlamento a la medida de Magyar

El parlamento húngaro formalizó este sábado el "entierro" de la era del ultranacionalista Viktor Orbán, tras 16 años de azote euroescéptico, con la elección y jura como nuevo primer ministro del conservador Péter Magyar, cuya supermayoría parlamentaria le da plenos poderes para emprender la regeneración democrática. Con un "Dios bendiga a Hungría" ingresó Magyar en la histórica sede parlamentaria, un mes después de su aplastante victoria electoral. Su jura como primer ministro fue recibida entre ovaciones de los diputados y el júbilo de miles de ciudadanos concentrados en el exterior del histórico edificio.

La fuerza de su partido, Tisza, es impactante: ocupa 141 de los 199 escaños de la cámara. Fidesz, la formación de Orbán, suma con su coaligado KDNP apenas 52, mientras que los seis restantes corresponden a la ultraderechista ‘Nuestra Patria’. El mismo sistema electoral que Orbán remodeló a su conveniencia durante sus cuatro mandatos consecutivos castigó ahora a su partido en cuanto dejó de ser mayoritario.

Tisza obtuvo un 53 %, frente al 38 % de los votos de Fidesz, pero el traslado de esos porcentajes a escaños dan a Magyar las capacidades necesarias para impulsar las reformas que reclama Bruselas de Hungría. TIene ante sí el desafío de restaurar los contrapesos democráticos y la independencia del poder judicial. Su horizonte a corto plazo es el desbloqueo de los casi 18.000 millones de euros europeos congelados por Bruselas por los ataques de la "era Orbán" a los principios del estado de derecho.

El presidente Tamás Sulyok fue el encargado de abrir la sesión parlamentaria. Pero mayoría de dos tercios de Tisza impedirá a este jefe del Estado, afín a Orbán, imponerle el bloqueo sistemático. Es decir, no sufrirá la tenaza que practica en Polonia el ultraconservador presidente, Karol Nawrocki, sobre el primer ministro, el liberal Donald Tusk.

Magyar, al día siguiente de su victoria electoral, el 12 de abril, anunció la suspensión de los informativos de los medios públicos controlados por Orbán. A continuación apremió a Sulyok a dimitir y le advirtió de que si no lo hacía se encargaría el nuevo Parlamento de echarle.

Revés para el euroescepticismo ultra

Orbán no tendrá ni siquiera escaño parlamentario. El hasta ahora hombre fuerte de la política húngara, y líder de los llamados 'Patriotas para Europa', el eurogrupo al que pertenecen entre otros la francesa Marine Le Pen, el neerlandés Geert Wilders y el español Santiago Abascal, consumó su paso a la retaguardia política tras reconocer su derrota.

El plato fuerte de la sesión parlamentaria fue la jura de Magyar y su discurso como primer ministro. El próximo martes tomarán posesión sus ministros. Tras los larguísimos protocolos de este sábado se había convocado una fiesta ciudadana similar a la que tuvo lugar la noche electoral, con Magyar dirigiéndose a la población tras consolidarse su victoria, entre cánticos europeistas, abrazos y emociones desbordadas.

El hecho de que la sesión coincidiera con el aniversario del 9 de mayo de 1950, fecha fundacional de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, de la que luego nació la UE, realzó el rango de regreso al europeísmo de Hungría. La bandera de la UE que Orbán hizo erradicar del Parlamento de Budapest hace doce años ondea de nuevo sobre el edificio. La nueva presidenta de la cámara, la vicepresidenta de Tisza, Agnes Fortshoffer, ordenó su izado en su discurso inaugural. Recibió la primera ovación de la jornada, tanto de los diputados como de quienes seguían la ceremonia desde el gran pícnic ciudadano en el exterior.

Transición exprés

Magyar demostró ya al día siguiente de su victoria que no iba a perder el tiempo. Emprendió una transición exprés no solo con el desafío lanzado al presidente "satélite" de Orbán, sino con una visita a Bruselas. Su propósito es combatir la telaraña de corrupción tejida por Orbán a través que amigos, parientes y aliados.

A la victoria electoral de Tisza contribuyó la renuncia de partidos del centro, la izquierda moderada o ecologistas a concurrir a las elecciones para no minar las opciones de Magyar. Como primer ministro deberá revertir la erosión democrática infligida bajo Orbán y reactivar una economía maltrecha, en parte por la corrupta gestión de fondos propios y europeos de su antecesor.

Magyar, de 45 años y exmilitante de Fidesz, convirtió la lucha contra la corrupción en su caballo de batalla electoral. Tras su victoria se activaron investigaciones por presuntas fugas de capitales al extranjero. Se supone que oligarcas y otros personajes afines a Orbán han sacado del país miles de millones de euros en cuestión de semanas.

Un equipo de tecnócratas

El gobierno de Magyar, con 16 ministros, incluirá un buen número de tecnócratas, explica El Periódico Zsolt Boda, director del Centro de Ciencias Sociales de Budapest. El propósito del primer ministro es responder así al "amplio espectro de electorado" que le dio la victoria y que no responde "a la división clásica entre bloques de izquierdas o de derechas", añade este analista.

A su capacidad para aglutinar electorado debe seguir un "uso correcto" de la mayoría de dos tercios sobre la cámara y "el regreso de Hungría a la democracia", según Boda. Su señal de identidad debe ser el "diálogo constructivo" hacia Europa, pero no debe esperarse del nuevo gobierno giros radicales en cuanto a Ucrania o la política migratoria.

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Orbán, quien ha ejercido de aliado europeo tanto de Donald Trump como de Vladímir Putin, bloqueó sanciones contra Moscú y rechazó la ayuda a Kiev. De Magyar cabe esperar que la "flexibilidad y el diálogo" hacia Bruselas sustituyan al bloqueo en política exterior y de defensa. Tampoco se prevé que Hungría deje la línea restrictiva en política migratoria. "Hay entre la población húngara resentimientos históricos contra Ucrania y rechazo a recibir inmigración. Magyar se debe a sus electores", resume Boda.

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