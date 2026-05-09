NARCOTRÁFICO
Dos personas mueren en un ataque de EE. UU. contra una embarcación en el Pacífico Oriental
El Mando Sur estadounidense confirma la muerte de dos presuntos narcotraficantes
EFE
Un ataque de Estados Unidos mató este viernes a dos personas a bordo de una embarcación en el Pacífico Oriental supuestamente vinculada a operaciones de narcotráfico, dentro de una campaña estadounidense que organizaciones de derechos humanos denuncian como ejecuciones extrajudiciales.
Así lo anunció en la red social X el Mando Sur estadounidense, que aseguró que "dos narcoterroristas varones murieron durante la acción", mientras una tercera persona sobrevivió al ataque contra la embarcación, que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico" y "participaba en operaciones de narcotráfico".
Tras el "ataque cinético letal", las fuerzas estadounidenses notificaron a la Guardia Costera para que activara un operativo de búsqueda y rescate del superviviente.
Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido, según el Comando Sur, cuya publicación en X incluye un vídeo del ataque reportado que muestra a la embarcación siendo alcanzada.
Con la ofensiva notificada este viernes ya son más de medio centenar los bombardeos acometidos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.
EE. UU. lanzó su campaña militar sobre aguas internacionales, cerca de Venezuela y Colombia, con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.
El pasado martes, las fuerzas estadounidenses anunciaron la destrucción de una lancha supuestamente asociada a estructuras del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y aseguraron que sus tres tripulantes fueron asesinados.
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