El buque ruso que llevaba piezas atómicas a Corea del Norte pudo ser torpedeado junto a España

Un buque ruso que se hundió junto a la costa de Murcia (España) en 2024 y que aparentemente transportaba componentes para un propulsor nuclear para submarinos a Corea del Norte, puedo haber sido atacado con torpedos o minas, según asegura este martes la cadena CNN citando fuentes de la investigación española. Las citadas fuentes apuntan a que el estribor del carguero pudo ser alcanzado por un torpedo, mientras que otros expertos consultados por la cadena aseguran que las explosiones que sufrió el barco pudieron ser provocadas por una mina lapa.

En cualquier caso, estas conclusiones apuntarían a una operación militar que buscaba evitar la transferencia de tecnología nuclear clave a Pionyang por parte de Moscú. Según muestra una respuesta parlamentaria reciente del Gobierno español, el 23 de diciembre de 2024 Salvamento Marítimo tuvo que rescatar a la tripulación del 'Ursa Major', carguero de bandera rusa, por una "explosión en la sala de máquinas" que acabó hundiendo el navío.

El capitán del buque, ante la insistencia de las autoridades españolas para aclarar qué eran exactamente dos "tapas de pozo" que reflejadas en el manifiesto de carga, "finalmente confesó que se trataba de los componentes de dos reactores nucleares similares a los utilizados por submarinos", según el escrito del Gobierno fechado el pasado 23 de febrero. Según el marino, los componentes "no portaban combustible nuclear".

"Ataque terrorista selectivo"

CNN cita a su vez a la empresa rusa titular del carguero, Oboronlogistics, que tilda el incidente de "ataque terrorista selectivo" y afirma que "se halló un orificio de 50 por 50 centímetros en el casco de la embarcación, con el metal dañado orientado hacia el interior" y que la cubierta de la embarcación "estaba sembrada de metralla".

El 'Ursa Major' partió de San Petersburgo con su manifiesto asegurando que su destino era Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso. Sin embargo, la fuente de la investigación española aseguró a CNN que el capitán, de nombre Igor Anisimov, afirmó que el plan era desviar el navío al puerto norcoreano de Rason, 80 millas náuticas al sur de Vladivostok, para entregar los componentes.

Se cree que las "tapas de pozo" podrían ser los llamados escudos biológicos que sellan el reactor nuclear de un sistema de propulsión atómico para submarinos, y que aún podrían emitir algún volumen de radiación si acaso estas cubiertas fueron extraídas de sumergibles rusos desmantelados.

Espionaje

Las fuentes españolas contaron a CNN además que, una semana después del hundimiento, el 'Yantar' -un buque de investigación ruso que ha sido acusado de espionaje— permaneció sobre los restos del 'Ursa Major' durante cinco días antes de que se detectaran otras cuatro explosiones que supuestamente habrían buscado eliminar restos del buque hundido en el lecho marino. A su vez, la cadena afirma que las Fuerzas Armadas estadounidenses enviaron un WC-135, un avión especial para la detección de restos de radiación en el aire, a fin de que sobrevolara en dos ocasiones la zona del hundimiento.

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El hundimiento del 'Ursa Major' en 2024 se produjo poco después de que Corea del Norte enviara por primera vez miles de soldados a apoyar a Moscú en la guerra de Ucrania, un gesto que ya por entonces se creía que Rusia podía recompensar transfiriendo tecnologías militares críticas a Pionyang. El régimen norcoreano presentó en diciembre del año pasado en su centro de desarrollo de Sinpo (180 millas al sur de Rason) el casco de lo que asegura será su primer sumergible de propulsión nuclear, un tipo de tecnología que le permitiría ostentar un importante dominio de sus aguas territoriales y fortalecer su postura militar en el entorno de la península coreana.