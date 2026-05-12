Kallas insiste en que la UE participe en una misión para garantizar seguridad en el estrecho de Ormuz con Aspides

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha insistido este martes en que la operación Aspides, que la Unión Europea tiene en el mar Rojo, podría ser la contribución comunitaria a la coalición de voluntarios que trabaja para garantizar la navegación segura en el estrecho de Ormuz.

"El estrecho de Ormuz está atrapado en una zona gris entre la guerra y la paz", ha dicho Kallas durante una rueda de prensa tras reunirse con los ministros de Defensa de los Veintisiete. Una zona gris porque Irán advierte de que mantiene "el dedo en el gatillo", y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado la propuesta de paz de Teherán de "estúpida".

La alta representante para la política exterior del bloque ha dicho que la UE apoya "todas las iniciativas diplomáticas" que tratan de evitar una escalada. Pero ante la falta de avances en el plano diplomático, el cierre de una de las principales vías marítimas comerciales del mundo es "insoportable".

El papel de Aspides

En este sentido, Kallas cree que la operación Aspides puede jugar "un papel vital" para restaurar el comercio en la zona. "La operación Aspides ya contribuye de manera crucial a proteger la navegación en el mar Rojo, pero sus actividades podrían extenderse al estrecho", ha dicho la estonia.

La idea no es nueva, pero los ministros de Exteriores de los Veintisiete ya la rechazaron el pasado mes de marzo. Lanzada en 2024, Aspides es una misión naval que nació en respuesta a los ataques de los hutíes de Yemen. "Solo hace falta cambiar su plan operacional", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, es decir, ampliar la misión. "Es la manera más rápida de avanzar", ha insistido.

Pero también hacen falta más barcos. Según la alta representante, varios países se habrían mostrado abiertos a contribuir con más buques a esa posible misión. Una misión que, en cualquier caso, se enmarcaría en el contexto de una operación coordinada por la 'coalición de voluntarios' que lideran Francia y el Reino Unido.

"Podríamos contribuir como Europa con una operación que ya tenemos", ha dicho la jefa de la diplomacia comunitaria. Una iniciativa que, a sus ojos, haría Europa "realmente fuerte en la región, pero también geopolíticamente porque nuestra contribución es mucho mayor cuando la hacemos juntos".

Coalición de voluntarios

Este martes, los gobiernos francés y británico han convocado una nueva reunión de esa coalición de voluntarios que reúne a más de 40 países de todo el mundo. Esa reunión ha sido por primera vez a nivel de ministros de Defensa y coincide con el anuncio del Reino Unido de enviar uno de sus mayores buques de guerra a la región de cara a una posible futura misión multinacional.

"El Reino Unido lidera esta misión defensiva multinacional porque de ella dependen el comercio, la energía y la seguridad económica de los trabajadores británicos", ha dicho el secretario de Estado de Defensa británico John Healey en un comunicado. "Estamos transformando los acuerdos diplomáticos en planes militares concretos para restablecer la confianza en la navegación a través del estrecho de Ormuz", ha añadido, al tiempo que ha recalcado que la misión será "independiente y creíble" y se pondrá en marcha "cuando las condiciones lo permitan".

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Healey ha anunciado, además, que el Reino Unido destinará una nueva partida de financiación de 115 millones de libras (132,5 millones de euros) para contribuir con drones detectores de minas y sistemas antidrones, que se sumarían a otros equipos de desminado, así como aviones de combate Thyphoon, el buque de guerra HMS Dragon --uno de los más potentes del país--, el sistema 'Beehive' de lanchas no tripuladas y un contingente de militares británicos de alto nivel especialistas en operaciones de desminado.

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