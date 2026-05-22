La UE ve en la crisis en Oriente Medio una razón más para diversificar su comercio

La guerra en Oriente Medio que ha derivado en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una vía comercial global fundamental, ha vuelto a poner de manifiesto las dependencias de la Unión Europea (UE) y su necesidad de diversificar sus relaciones comerciales para garantizar su autonomía, ha dicho el ministro de Comercio de Chipre, Michael Damianos.

Entre el 25% y el 30% del petróleo y alrededor del 20% del gas natural licuado se exportan a través de Ormuz. La ruta comercial también es fundamental para otros productos como fertilizantes. De momento, para la UE es sobre todo un problema de coste por la crisis de precios derivada del cierre. Pero también es un toque de atención en un mundo en el que la política comercial se ha convertido en arma arrojadiza.

"El conflicto en Oriente Medio ha generado importantes perturbaciones comerciales con consecuencias tanto a corto como a largo plazo", ha dicho el ministro chipriota, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, tras reunirse con sus homólogos europeos. "Esto ejerce una presión significativa sobre nuestra seguridad energética y nuestras cadenas de valor de suministro y transporte marítimo", ha reconocido también el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la política industrial, Stéphane Séjourné.

Durante esa reunión, los Veintisiete han apuntado a la necesidad de diversificar "las fuentes de suministro y las rutas de transporte", entre otras cosas, mediante acuerdos comerciales. "Europa debe acelerar su estrategia de diversificación y reducción de sus dependencias sin crear otras nuevas", ha dicho Séjourné. En este sentido, en las próximas semanas el Ejecutivo comunitario tendrá un debate sobre cómo lidiar con China.

La vía comercial

Damianos ha apuntado además a la necesidad de "reforzar la cooperación y el intercambio de información" en asuntos que puedan afectar a la seguridad económica del bloque. En este sentido, los ministros también trataron las dependencias estructurales del bloque y cómo abordarlas.

"Hubo consenso en la sala sobre la necesidad de una mayor diversificación de las cadenas de suministro, en particular en la producción industrial, el transporte y la logística", ha explicado el ministro. En este sentido, tanto Damianos como Séjourné han destacado la importancia de los acuerdos comerciales.

"Estamos avanzando para reducir nuestras dependencias de manera coordinada con los Estados miembros y las empresas europeas, con el fin de abrir nuevos mercados tanto para las importaciones como para las exportaciones", ha explicado el vicepresidente. "Esto contribuirá a garantizar nuestro suministro y evitar nuevas dependencias estratégicas", ha dicho el francés.

En los últimos meses, la UE ha centrado sus esfuerzos en cerrar nuevos acuerdos comerciales con media docena de países. La firma de tratados de libre comercio primero con los países del Mercosur y después con la India, que llevaban años bloqueados, da una idea del peso que el bloque da a su política comercial. Este mismo viernes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, están en México para renovar otro trato.

Dependencias

Los Veintisieten han acordado identificar puntos críticos para poder abordar posibles riesgos, después de que Irán haya amenazado también con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb. En los últimos meses, buena parte de las políticas del bloque va precisamente a reducir esas dependencias, bien diversificando los proveedores, bien apostando por la producción local.

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"También debemos apoyar la producción y la creación de valor añadido en Europa, tal como lo hace el acelerador industrial", ha explicado Séjourné, en referencia a la política industrial comunitaria. En este sentido, las políticas de inversión y desarrollo industrial o la transición energética serán claves.

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