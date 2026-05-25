Cierra la campaña electoral de la primera vuelta en Colombia con la izquierda como favorita

La campaña electoral con vistas a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo tuvo este domingo su cierre en Colombia. Hay 12 competidores. Sin embargo, solo tres aparecen con posibilidades de suceder a Gustavo Petro. En una semana, cuando se calmen las aguas y los indecisos terminen de definir su voto, se sabrá si Iván Cepeda, el abanderado de la izquierda, es el hacedor de un milagro político y evita el segundo turno, el 21 de junio. Las encuestas no lo ven posible. En siete días se decidirá si compite con alguno de los candidatos de derecha: Abelardo de la Espriella, quien ha ganado centralidad con un programa que haría sonrojar en ocasiones al argentino Javier Milei, y Paloma Valencia, en representación del uribismo.

De acuerdo con los sondeos, Cepeda, el candidato del Pacto Histórico que lleva como compañera de fórmula presidencial a Aída Marina Quilcué Vivas, una destacada lideresa indígena del pueblo nasa, será el candidato más votado, pero, en el mejor de los casos, si las consultoras no se equivocan, quedaría a las puertas del 50% requerido por la Constitución para imponerse en el primer turno. Según la firma Invamer, la intención de voto es de 44,6. Guarumo-EcoAnalítica le asigna un 37,1 % y Global Data, 36,8%. En todos los casos, el ultra De la Espriella aparece mejor posicionado que Valencia, pero nada puede darse por hecho: los analistas se abren a la posibilidad de más de una sorpresa el domingo venidero.

Cepeda cerró su campaña en la caribeña Barranquiilla, a unos 1000 kilómetros de Bogotá. El senador oficialista reivindicó la necesidad de profundizar la experiencia de gestión de Petro. "Nuestro Gobierno, como el actual, será un Gobierno con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo". El poder, insistió en su discurso, "no debe servir para alimentar la soberbia de quienes gobiernan, sino para dignificar la vida de quienes han sido gobernados".

Propuso defender "una democracia viva, participativa y real, donde las mujeres y los jóvenes, las y los jóvenes, tengan la representación y el protagonismo que históricamente les han sido negados". La izquierda "no puede encerrarse entre muros burocráticos ni vivir aislado de la realidad del pueblo". Cepeda puso énfasis en redoblar la lucha contra la corrupción. "Será una de las tareas fundamentales de mi mandato, porque la corrupción no es solamente un delito, es una traición al pueblo". La promesa de ser "implacable" no hará excepciones, "caiga quien caiga". Si llega al Palacio Nariño "no habrá intocables, no habrá privilegios, no habrá contemplaciones frente a quienes traicionen la confianza ciudadana".

Escenarios posibles

De la Espriella encabezó un acto masivo en Medellín, donde agitó la bandera del orden y una política de mano dura frente a las estructuras criminales. Valencia hizo su cierre en Bogotá. "No quiero ser una presidente solitaria y encerrada en peceras. Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia", dijo a sus seguidores en el Movistar Arena. Ambos se sienten con un lugar en el segundo turno y capaces de obtener las adhesiones de quienes no quieren que la izquierda se mantenga en el poder.

Si bien la semana previa a los comicios rige en el país la veda política, se esperan días tensos que pueden tener impacto en el sufragio. Álvaro Uribe llamó a los grupos armados a darle la espalda a Cepeda. "Un mensaje al ELN, a las FARC, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Cepeda. Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega", dijo nada menos el expresidente. Reivindicó la propuesta de Valencia de "sometimiento" a la justicia de las bandas armadas sobre la base del imperio de la ley.

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La gran preocupación de Cepeda es alcanzar acuerdos mínimos con sectores de centroizquierda, de cara a un casi seguro segundo turno. Los encuestadores le dan chances de victoria, ya sea frente a De la Espriella o Valencia. Pero cualquier cosa puede suceder no solo el domingo sino camino a la votación decisiva de finales de junio.

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