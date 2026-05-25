Sara Fernández

Nace en China una cría de elefante asiático de 158 kilos, la más grande registrada en la zona

Una cría macho de elefante asiático nacida en el valle de elefantes salvajes de Xishuangbanna, en el suroeste de China, se ha convertido en el ejemplar más pesado registrado en la zona al alcanzar los 158 kilos al nacer. Las imágenes difundidas por medios estatales chinos muestran a la manada desplazándose por la vegetación de la provincia de Yunnan, mientras el pequeño elefante sigue de cerca a su madre, pasta junto al grupo y participa en baños de barro colectivos dentro del bosque. El bebé elefante consiguió ponerse en pie apenas siete minutos después del nacimiento y logró alimentarse con normalidad una hora y 35 minutos más tarde. El animal evoluciona favorablemente y permanece protegido por la manada mientras aprende a desplazarse y alimentarse en su entorno natural. Los elefantes asiáticos tienen un periodo de gestación de entre 18 y 22 meses y las crías suelen pesar alrededor de 100 kilos al nacer, por lo que el nuevo ejemplar ha sorprendido a los especialistas por sus dimensiones excepcionales. Las autoridades chinas señalan además que la población salvaje de elefantes asiáticos en el país supera ya los 300 ejemplares, con una tasa anual de nacimientos cercana al 8 por ciento. El aumento de la población se considera uno de los principales indicadores de recuperación de esta especie protegida en el sur de China.