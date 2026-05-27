Irán difunde un borrador de acuerdo para reabrir Ormuz y entablar nuevas negociaciones

Irán y EEUU están de acuerdo en reabrir el estrecho de Ormuz al tránsito de buques mercantes. Los medios iranís han divulgado un principio de pacto para abrir negociaciones y que contempla la reapertura del tráfico en el estrecho de Ormuz por parte de Teherán a cambio del fin del bloqueo estadounidense a buques iraníes y la retirada de las tropas norteamericanas de la zona, informó la televisión estatal iraní, que obtuvo el documento.

Según la cadena estatal, el texto de una página es "preliminar" y esboza "el memorando de entendimiento" entre los dos rivales para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero. En el memorando Irán se comprometería a restablecer el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, algo que Teherán gestionaría con Omán.

Por su parte, Estados Unidos levantaría el cerco a puertos y buques iraníes que estableció como represalia al bloqueo de Ormuz y retiraría sus tropas de las cercanías de Irán. Tras ello, los dos países se darían un plazo de 60 días para negociar el resto de cuestiones, como el programa nuclear iraní.

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para reabrir el estrecho que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní. Esa reapertura tendría efectos directos en los precios del petróleo.

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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó ayer que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial que llevará "unos días", especialmente en lo referente a un acuerdo nuclear que impida el desarrollo de armas atómicas a Teherán.