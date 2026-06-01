Trump convence a Netanyahu de que no ataque el sur de Beirut después de que el Ejército israelí exigiera el desplazamiento forzoso de la población

El alto el fuego en el Líbano está al borde del abismo. Este lunes el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha ordenado a su Ejército que lance ataques contra Beirut, saltándose así una línea roja impuesta por su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, para evitar el colapso de las negociaciones con Irán. Horas más tarde, y cuando el caos ya dominaba los suburbios sureños de la capital libanesa, conocidos en árabe con el nombre de Dahiye, las autoridades castrenses han lanzado una orden de desplazamiento forzoso para toda esta zona, forzando, de nuevo, el éxodo de decenas de miles de personas de este barrio densamente poblado. Al caer la noche, Trump ha hablado con Netanyahu, evitando el ataque y señalando que los ataques cruzados con Hezbolá terminarán.

"No habrá tropas yendo hacia Beirut y las que ya estaban en camino han dado la vuelta", ha señalado Trump en una publicación en Truth Social tras "una llamada muy productiva" con el primer ministro israelí. "Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos: Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel", ha celebrado en su texto. "Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado", ha escrito un cuarto de hora más tarde en la misma red social. Según fuentes militares, el Ejército israelí ha aplazado su ataque planeado contra Beirut, pero se mantiene en estado de alerta para atacar si se presenta la oportunidad.

Muerte de soldados

Durante este lunes, el Ejército israelí ha anunciado la muerte de otro soldado israelí en el sur del Líbano. "El Estado de Israel no está luchando contra el pueblo libanés, sino contra la organización terrorista Hezbolá", han dicho las tropas en el comunicado publicado esta tarde en que ordenaban a los residentes de Dahiye que abandonaran el barrio "por su propia seguridad". "Si Hezbolá continúa lanzando misiles contra ciudades y pueblos israelíes, el Ejército israelí responderá atacando objetivos en los suburbios del sur", ha añadido. Horas antes, Netanyahu, junto al ministro de Defensa, Israel Katz, habían declarado en un comunicado conjunto que habían "ordenado al Ejército israelí atacar" lo que describieron como "objetivos terroristas pertenecientes a Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut".

Al menos dos fuentes israelíes han informado a Reuters que Tel Aviv estaba a la espera de la aprobación final de Trump para atacar los suburbios del sur de Beirut. La escalada de los últimos días ha provocado la condena global y los llamamientos al cese de las hostilidades. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha declarado que "cualquier violación del alto el fuego en un frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes". "Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias", ha amenazado, ya que Teherán ha vinculado la continuación de la tregua con el respeto al alto el fuego en el país de los cedros, condición que Tel Aviv no está cumpliendo. El lunes por la mañana, la televisión estatal iraní afirmó que es muy probable que la tregua acordada entre Irán y Estados Unidos a principios de abril terminara si persistían los ataques israelíes contra el Líbano, y la agencia estatal de noticias iraní Tasnim informó que Teherán estaba suspendiendo las negociaciones indirectas con Washington tras el anuncio de Netanyahu.

Ataques en el sur

Un día después de la toma del castillo medieval de Beaufort en el sur del Líbano, los soldados israelíes han seguido bombardeando y avanzando por tierra en la región meridional del país de los cedros. Al menos 21 personas han muerto en las últimas 24 horas en todo el país y 124 han resultado heridas. Por su parte, Hezbolá ha anunciado ataques contra los reclutas israelíes apostados en el interior del Líbano, pero también contra el norte de Israel. El impacto de un dron de la milicia en un edificio en territorio israelí ha provocado cuatro heridos. "Los suburbios del sur de Beirut no son diferentes de las ciudades del norte de Israel: si no hay calma en el norte, no la habrá en Beirut", ha declarado Katz en un vídeo difundido por su oficina. "No permitiremos que nuestras ciudades y nuestros ciudadanos sean atacados mientras se mantiene la calma en Beirut", ha añadido.

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También ha confirmado que sus tropas continuarían las operaciones contra Hezbolá para eliminar las amenazas y convertir la zona al sur del río Litani en "un área bajo el control de seguridad del Ejército israelí, libre de armas y terroristas". De momento, el Ejército israelí ha declarado encontrarse en estado de máxima alerta, preparándose para un posible aumento del lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá, y también están preparando sus sistemas de defensa aérea ante un posible ataque iraní contra Israel. El ex primer ministro israelí y principal candidato en los próximos comicios, Naftali Bennett, ha criticado la decisión de detener los ataques en Beirut. Netanyahu "ha perdido el control sobre la soberanía israelí; el caos reina en cada rincón", ha dicho. A su vez, el líder de la oposición, Yair Lapid, ha calificado a Israel de "Estado vasallo".

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