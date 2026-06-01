Nuevo intercambio de ataques entre Irán y EEUU mientras se mantiene el bloqueo en las negociaciones

A falta de un final a unas negociaciones cuya llegada "es inminente" desde hace semanas, Estados Unidos e Irán han seguido intercambiando ataques y bombardeos esporádicos durante el fin de semana y la madrugada de este lunes, cuando Teherán ha lanzado varias salvas de misiles y drones contra una base estadounidense en Kuwait, en el golfo Pérsico.

El sábado, EEUU atacó distintas posiciones militares iraníes en el golfo Pérsico, "en respuesta a varias acciones agresivas iraníes, que incluyen el derribo de un dron MQ-1 de EEUU que operaba en aguas internacionales".

El último intercambio de ataques ocurrió el jueves de la semana pasada, y estos episodios han sido comunes en el último mes, mientras las conversaciones para llegar a un acuerdo, a pesar de que han continuado y continúan, se resisten a dar frutos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en múltiples ocasiones que la firma puede ocurrir "pronto" —e incluso su secretario de Estado, Marco Rubio, llegó a afirmar hace una semana que el acuerdo era "cuestión de horas"—, pero dicho pacto sigue sin llegar.

"EEUU ha violado el alto el fuego, incluso esta madrugada. Irán tomará cualquier medida que sea necesaria para defender nuestra seguridad nacional", ha declarado este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaeí, que ha afirmado que las conversaciones siguen.

"Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será un acuerdo bueno tanto para EEUU como para los que están con nosotros. Que todo el mundo se ponga cómodo y se relaje, porque todo acabará bien al final. ¡Siempre es así!", ha declarado Trump este lunes por la madrugada, en un mensaje en redes sociales en el que se ha quejado del "ruido" realizado por los "tontos demócratas" y varios "republicanos poco patriotas".

Una guerra sin final

Los escollos en estas negociaciones son varios, a pesar de que tanto EEUU como Irán han afirmado estar cerca del acuerdo. Pero Washington e Irán parecen tener aún —siempre según filtraciones anónimas a la prensa— diferencias respecto a posibles reparaciones de guerra de Washington a la República Islámica, además de cómo y cuándo empezar negociaciones nucleares, los tiempos de entrega de activos internacionales iraníes congelados en el extranjero y, sobre todo, el final de la guerra en el Líbano.

Ante la posibilidad real de un acuerdo entre EEUU e Irán, Israel ha acelerado enormemente su campaña militar en el Líbano, con bombardeos y ataques tanto en el sur del pequeño país mediterráneo como en la capital, Beirut. Teherán reclama el final de estos ataques para conseguir un acuerdo.

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"El bloqueo naval de EEUU en Ormuz y la escalada de los crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista genocida [Israel] son una evidencia clara de que EEUU no respeta el alto el fuego. Toda elección tiene un precio, y llegará el momento de pagar", ha asegurado en redes sociales el presidente del parlamento iraní y jefe negociador persa, Mohammed Bagher Ghalibaf.

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