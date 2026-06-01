La segunda vuelta de las elecciones en Colombia se celebrará el 21 de junio

Después de que ningún candidato lograra alcanzar la mayoría en el primer intento, Colombia volverá a las urnas el 21 de junio para celebrar la segunda vuelta de las elecciones. Tras la criba inicial, los dos candidatos que se medirán serán el ultraderechista Abelardo de la Espriella, el más votado con el 44% de las adhesiones, contra el izquierdista Iván Cepeda, que se quedó en el 40,9%.

El abogado absorbió casi la totalidad de los respaldos que esperaba tener Paloma Valencia, la candidata de la derecha tradicional. La balanza parece haberse inclinado en favor del promotor de la mano dura y el ajuste económico. Al menos parte de una diferencia favorable de 600.000 votos respecto de su contendiente. Sin embargo, tanto Cepeda como Petro pusieron en duda la legitimidad de los números provisionales.

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"Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado". En varias ocasiones, el mandatario había criticado a la firma Thomas Greg & Sons, asociada a su vez a un objetado proceso logístico para la producción de pasaportes. Esa advertencia se repitió semanas atrás. Cepeda también expresó sus temores y dudas. "Hay un desfase que queremos verificar. Se dirá que no queremos aceptar un resultado en democracia. Lo que queremos es que se haga una revisión. Estamos pidiendo que las comisiones escrutadoras hagan su trabajo para saber hasta el último de los votos obtenidos".