EEUU sanciona al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al hijo de Raúl Castro

Estados Unidos dio este jueves un nuevo paso como parte de su ofensiva contra las autoridades cubanas. Además del "cerco energético" que ha dejado a la isla a oscuras, y es una fuente de profundo malestar social casi todos los días, Washington intensificó sus sanciones financieras para erosionar el poder del Gobierno. El Departamento ha incluido en su lista al presidente Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta Peraza, así como al hijo de Raúl Castro, el coronel Alejandro Castro Espín. La lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es mucho más amplia y apunta contra las supuestas propiedades o activos financieros de las personas incluidas en una Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).

El anuncio del Departamento del Tesoro apuntó contra Alejandro Castro Espín, conocido como "El Tuerto", un oficial que tiene un papel importante en el aparato de inteligencia y seguridad del Estado cubano, y que participó activamente de las negociaciones con la administración de Barack Obama que posibilitaron el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Washington, en 2014. Llama la atención a los analistas la ausencia entre los sancionados de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, coronel del Ministerio del Interior, señalado reiteradamente como el interlocutor de los enviados de la administración de Donald Trump desde que comenzó a acentuarse la presión de la Casa Blanca.

La OFAC también apuntó contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la minera La Victoria S.A., dedicada a la extracción de minerales no ferrosos, y la agencia de viajes Amistur Cuba S.A. En mayo pasado, el organismo había sancionado a la principal autoridad de la Asamblea Nacional Esteban Lazo, así como otras autoridades del Gobierno. Uno de los golpes de mayor efecto fue asestado sobre el conglomerado empresarial que manejan los militares, GAESA. Las sanciones provocaron una estampida de inversores europeos y canadienses que participaban de la actividad turística y minera.

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En este contexto se ha conocido a su vez la suspensión de operaciones de Visa y Mastercard en la isla a partir del 6 de junio.

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