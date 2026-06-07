Irán lanza varias oleadas de misiles contra territorio israelí y Trump llama a Netanyahu para que no responda

Los pueblos de Oriente Próximo vuelven a aguantar la respiración. Por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego, Irán ha lanzado misiles contra territorio israelí en represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre los suburbios del sur de Beirut. Antes de que Tel Aviv pudiera responder a esta agresión que ha vuelto a hacer sonar las alarmas en el norte del país, el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que va a llamar al primer ministro israelí Binyamín Netanyahu "ahora mismo" para decirle que no lo haga. "Los ataques iraníes no hirieron a nadie. Ojalá Israel no tome represalias. Si Bibi contraataca, esto seguirá igual que en los últimos 47 años, o en los últimos 3000 años", ha declarado Trump al Canal 12 israelí.

"Estamos muy cerca de un acuerdo definitivo con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que fracase por lo que está sucediendo ahora", ha afirmado el presidente estadounidense. "Voy a llamar a Bibi [apodo de Netanyahu] ahora mismo y decirle que no tome represalias. Cada uno se divirtió. Israel tuvo su ataque e Irán tuvo el suyo. No necesitamos otro", ha concluido. "No quiero ver ningún ataque adicional esta noche", ha sentenciado. El Canal 12 ha compartidon las declaraciones de funcionarios israelíes afirmando que estaban planeando una "respuesta contundente", aunque el reconocido periodista israelí Barak Ravid ha indicado que "no está claro" que Estados Unidos apoye a Israel si decide atacar a Irán, ya que un alto funcionario estadounidense le ha dicho que "no estamos involucrados en esto", en aparente referencia a una nueva escalada.

Desencuentro entre Trump y Netanyahu

Tras casi dos meses de silencio y dos ataques previos, Teherán ha decidido responder a la agresión israelí contra la capital libanesa. Tel Aviv ya había atacado Beirut dos veces antes desde la entrada en vigor del alto el fuego en el país de los cedros, pero este bombardeo ha ocurrido en un clima de máxima tensión. Esta misma semana Netanyahu afirmó que iba a atacar Beirut pero retiró sus amenazas después de que Trump le disuadiera, ya que una agresión contra la urbe mediterránea pondría en riesgo las frágiles negociaciones con Irán. El régimen persa, a su vez, ha decidido demostrar que el cese de hostilidades en el Líbano es parte indispensable de cualquier acuerdo con Washington.

Según un comunicado difundido por la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria Islámica (ICRG, por sus siglas en inglés) ha asegurado que el objetivo de sus misiles balísticos era la base aérea de Ramat David, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. Acusan a esta instalación militar de ser la "fuente de las agresiones" israelíes dirigidas contra el sur de Líbano y los suburbios meridionales de Beirut. A las 22:00 horas locales (21:00 hora peninsular española) el Ejército israelí ha anunciado haber detectado el lanzamiento de misiles desde Irán. De momento, todos los proyectiles han sido derribados por las defensas israelíes. Las autoridades han pedido a la población que se proteja en los refugios antiaéreos y han cancelado las clases para este lunes en todo el país.

"¡Teherán debe arder!"

En Irán, las celebraciones por el lanzamiento de misiles contra su enemigo histórico no se han hecho esperar. El comandante de las ICRG, Hazrat Khatam al-Anbiya, ha declarado que si Tel Aviv continúa atacando el Líbano o si responde a los ataques de Irán, "se enfentará a golpes contundentes". Además, ha amenazado con "ataques devastadores contra el régimen y sus partidarios". La Guardia Revolucionaria ha asegurado que el acuerdo de alto el fuego estaba condicionado al fin del conflicto en todos los frentes y ha responsabilizado a Estados Unidos e Israel de no cumplir con su parte. Por su parte, el general Ali Abollahi ha advertido de que se enfrentarán a "golpes aún más duros y lamentables". "Ya habíamos advertido que si los crímenes en la zona de Dahiyeh, en [los suburbios del sur de] Beirut, se extendían, atacaríamos objetivos en los territorios ocupados", ha recordado.

"Lo que le sugeriría a Irán es lo siguiente: ya lanzaron sus misiles, con eso basta. Vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo", ha declarado Trump a Fox News en una entrevista telefónica. "Esto no va a ayudar en absoluto a las negociaciones. Estamos muy cerca. Diría que se firmaría un acuerdo el lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Y ahora sucede esto", ha dicho el presidente que ha reconocido "no estar contento" con los ataques israelíes en Beirut. Estos han ocurrido seis días después de que Trump obligara a Netanyahu a abstenerse de atacar la capital libanesa. Las bombas han alcanzado dos apartamentos en un edificio arrasándolos por completo. Ante una posible escalada en la región, parte de Irán, Irak y Siria han cerrado su espacio aéreo.

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De nuevo, Netanyahu se encuentra en una encrucijada entre su principal aliado internacional y sus socios de Gobierno. "¡Esta noche Teherán debe arder!", ha escrito el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir. Desde la oposición, las críticas no se han hecho esperar. "Este es el momento de la verdad: ¿Es Israel un estado soberano capaz de defenderse?", se ha preguntado el presidente del partido Juntos, el exprimer ministro Naftali Bennett, en X. "La contención o una respuesta simbólica indicaría a nuestros enemigos que el derramamiento de la sangre de nuestros ciudadanos es permisible; por lo tanto, Israel necesita actuar con fuerza y eficacia", ha añadido. El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, ha reconocido estar llevando a cabo una evaluación y "aprobando planes para el futuro". "El régimen terrorista iraní cometió un grave error", ha reconocido, mientras las tropas se preparan para otro posible lanzamiento de misiles iraníes.

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