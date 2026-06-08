Roberto Sánchez supera por la mínima a Keiko Fujimori en el lento escrutinio de las elecciones de Perú

El escrutinio de las elecciones presidenciales mantiene en vilo a Perú y se abre a nuevas sorpresas y tensa expectativa. Superado el 94,5% del recuento, Roberto Sánchez supera por primera vez a Keiko Fujimori: 50,05% contra 49,94%. Aunque el resultado contempla la posibilidad de nuevas modificaciones, se acerca más a los recuentos rápidos de las consultoras Datum e Ipsos. Omar Awapara, secretario general de Transparencia, dijo que los conteos rápidos de 1.037 mesas de votación tienen un error menor al 2%. "Eso significa que cualquiera de los dos candidatos puede subir ese margen o bajar en ese margen". Y añadió: "Matemáticamente, son indistinguibles los resultados de ambos candidatos". Fujimori habló de empate técnico. "Hasta el momento no hay ganador", dijo, y pronosticó "días largos" hasta que se aclare el panorama electoral. La candidata de Fuerza Popular pidió a los apoderados de su partido, Fuerza Popular, ´pelear" acta por acta. Y avanzó que reconocerá el resultado "sea cual sea" e instó a su contrincante a comprometerse en lo mismo. "Estamos confiados y optimistas, pero, como corresponde, el conteo al 100 % oficialmente aún está por develarse. Nosotros tenemos nuestros representanes, nuestros equipos técnicos. Pero lo concreto y lo real es que hay que esperar", dijo Sánchez.

La segunda vuelta electoral obliga a los peruanos a una tensa espera en medio de rumores sobre irregularidades que tuvieron que ser desmentidos en más de una ocasión. La Defensoría del Pueblo descartó el "uso sistemático de un posible intento de fraude", después de que se conocieran algunos casos de adulteración de cédulas electorales. Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, llamó a los medios a actuar con "responsabilidad" ante hechos hasta el momento mínimos. "No podemos hablar irresponsablemente de fraude. Tenemos que ser firmes, como sistema electoral, de que el proceso se ha llevado con regularidad". Señaló, no obstante, que las irregularidades han comenzado a ser investigadas. Burneo informó que el resultado final de la segunda vuelta presidencial estaría "en los próximos 30 días".

Dos países enfrentados

Las elecciones de este domingo enfrentan a dos visiones de país. La candidata de Fuerza Popular levanta las banderas de su padre, el autócrata Alberto Fujimori, actualizadas con un mayor énfasis en los programas económico y de seguridad de las actuales experiencias de los gobiernos de derecha en la región. Sánchez, en tanto, expresa un nuevo intento del centroizquierda de acceder al Palacio Pizarro. Como habían previsto los analistas, Keiko, como la llaman quienes la aclaman o la desprecian, ganó con holgura en los centros urbanos y fue derrotada en las zonas rurales.

"Llegamos a estos comicios con una alta desconfianza interpersonal, una de las más altas de la región, y no solo hacia los políticos, sino también hacia el que piensa distinto", reconoció el diario La República en su editorial.

El Comercio advirtió que en la contienda de este domingo no puede haber margen de error por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). "Los errores de los organismos electorales durante los comicios son siempre inexcusables. Han tenido años de preparación y millones de soles para ese preciso momento, y lo que está en juego es posiblemente lo más sagrado de la democracia: el derecho a elegir y la confianza en que el gobierno por venir es la legítima expresión de la gente". Las encuestas previas a los comicios y el propio sondeo a pie de urna confirman la impresión de los analistas de que los peruanos asistirán a "una final de fotografía, posiblemente con muy pocos votos" decidiendo la segunda vuelta. "Eso pondrá presión adicional sobre un sistema que debe estar ya preparado para responder a ese escenario". El Comercio advirtió que, si el resultado final es rechazado por algún candidato o un grupo mayor de sus simpatizantes, "solo un proceso ejemplar puede despejar rápidamente las acusaciones de fraude o peticiones de nulidad".

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Se pronuncian las patronales

Los mercados recibieron con cierto nerviosismo las últimas novedades del escrutinio. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Jorge Zapata, advirtió que varias decisiones de inversión se encuentran en espera hasta que se conozca con claridad el rumbo que tomará el próximo gobierno. "La incertidumbre crea este ambiente de falta de interés en invertir, preocupación y retraso en las inversiones hasta que no se diga por qué camino vamos". Consultado por la emisora RPP sobre una eventual salida de capitales similar a la registrada durante el proceso electoral de 2021, en caso de imponerse Sánchez, Zapata indicó que hasta el momento no se observa un fenómeno de esas características.

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